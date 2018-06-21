Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95059
ALTIN
192.763
DOLAR
4.7305
STERLİN
6.2727
EURO
5.4951

Danimarka yolu yarıladı

Dünya Kupası'nda Danimarka, Avustralya ile 1-1 berabere 2. tur yolunda büyük avantaj elde etti

21 Haziran 2018 Perşembe 17:02
Danimarka yolu yarıladı

Stat: Samara Arena

Hakemler: Antonio Mateu, Pau Cebrian, Roberto Diaz (İspanya)

Danimarka: Schmeichel, Stryger, Christensen, Kjaer, Dalsgaard, Delaney, Eriksen, Schöne, Sisto, Yurary (Dk. 59 Braithwaite), Nicolai Jorgensen (Dk. 68 Cornelius)

Avustralya: Ryan, Risdon, Milligan, Sainsbury, Aziz Eraltay, Jedinak, Mooy, Leckie, Kruse (Dk. 68 Arzani), Rogic (Dk. 82 Irvine), Nabbout (Dk. 75 Juric)

Goller: Dk. 7 Eriksen (Danimarka), Dk. 38 Jedinak (penaltıdan) (Avustralya)

Sarı kartlar: Dk. 37 Yurary, Dk. 84 Sisto (Danimarka)

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda C Grubu mücadelesinde Danimarka ile Avustralya 1-1 berabere kaldı.

Maça hızlı başlayan Danimarka, Jorgensen'in pasında Eriksen'in ceza sahasında düzgün vuruşuyla topu ağlara göndermesiyle 7. dakikada 1-0 öne geçti.

37. dakikada Avustralya, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla penaltı kazandı. Kornerden gelen ortada Leckie'nin kafa vuruşunda top Danimarkalı Yurary'nin eline çarptı. Hakem Mateu, ilk pozisyonda oyunu devam ettirmesine rağmen daha sonra mücadeleyi durdurarak VAR uygulamasına başvurdu. Pozisyonu yeniden izleyen İspanyol hakem, kararını değiştirerek penaltı noktasını gösterdi. 38. dakikada penaltı atışını kullanan Jedinak, skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarı 1-1'lik skorla tamamlandı.

İkinci yarıda iki takım da gol atamayınca mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Bu sonuçla grupta Danimarka puanını 4'e yükseltirken, Avustralya ilk puanını aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
2018 FIFA Dünya KupasıAvustralyaC GrubuDanimarkaFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Josef Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?
Josef Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?
Emre, Juventus ile anlaştı
Emre, Juventus ile anlaştı
Farfan için Galatasaray iddiası
Farfan için Galatasaray iddiası
"Bir an önce akademiler kurulmalı"
"Bir an önce akademiler kurulmalı"
"Bilal'i 1 milyona aldık"
"Bilal'i 1 milyona aldık"
"Mesut'tan elinizi çekin"
"Mesut'tan elinizi çekin"
Ordu'nun yeni stadı hazır
Ordu'nun yeni stadı hazır
CAS'a şike başvurusu
CAS'a şike başvurusu
"Taraftarımız sürprizlere hazır olsun"
"Taraftarımız sürprizlere hazır olsun"
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim