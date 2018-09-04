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Danimarka’da futbol krizi

​​​​​​​Danimarka Futbol Federasyonu ile Futbolcular Birliği arasında oyuncuların ticari haklar ile ilgili anlaşma yapılamaması, ülkede krize neden oldu

04 Eylül 2018 Salı 14:20
Danimarka’da futbol krizi

Danimarka Futbol Federasyonu (DBU) ile Futbolcular Birliği arasında süren anlaşmazlık, Slovakya ve Galler’le oynanacak milli müsabakalar öncesi ülkede krize neden oldu. Ülkede Futbolcular Birliği ile DBU arasında devam eden, oyuncuların  reklam, imaj ve sponsorluk anlaşmalarını da içeren ticari haklarıyla ilgili görüşmelerin olumsuz sonuçlanması, milli takımın bugün Slovakya’yla oynayacağı dostluk maçı ile 9 Eylül Pazar günü Galler’e karşı yapacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasını tehlikeye soktu. İki taraf arasında anlaşmaya varılamaması üzerine, Slovakya ve Galler maçları için milli takıma çağrılan futbolcular kampı terk ederken, DBU, alt ligler de dahil olmak üzere oyuncu arayışına girdi.

Danimarka medyasında yer alan haberlere göre, teklif alan futbolcular, milli takım oyuncularına destek vererek, kendilerine iletilen daveti geri çeviriyor.

Milli takım teknik direktörü Aage Hareide ile yardımcısı Jon Dahl Tomasson’un da futbolculardan yana tavır alarak, kendilerinin seçmediği bir kadronun başında olmayacaklarını bildirmesine üzerine, federasyon yetkilileri iki maç için teknik direktör arayışına da girmek zorunda kaldı.

Federasyon yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Danimarka Milli Takımı’nın Slovakya ve Galler maçlarına çıkamamasının bedelinin, ülke futbolu için ağır olacağı bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
Danimarka Futbol FederasyonuFutbolcular BirlğiDBU
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