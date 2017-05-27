İspanya basınında yer alan habere göre; De Gea'nın bonservisini 75 milyon euro olarak belirleyen Manchester United, Alvaro Morata'nın takasta kullanılması durumunda 25 milyon euroyu kabul edecek. Atletico Madrid, Milan, Chelsea ve birçok kulüple ismi anılan Alvaro Morata'nın ise İtalyan ekibine daha sıcak baktığı kaydedildi. Morata'nın takasta kullanılmaması durumunda Manchester United'ın De Gea'yı 75 milyon euro bonservis bedelinden daha az bir fiyata satmayacağı belirtildi. Juventus ile bu sezon 42 maça çıkan 24 yaşındaki Alvaro Morata, 20 gol attı ve 6 asist yaptı.
De Gea için Morata'yı istiyor
Manchester United'ın Portekizli menajeri Jose Mourinho, David De Gea'yı isteyen Real Madrid'e yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor
27 Mayıs 2017 Cumartesi 14:35
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