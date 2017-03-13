"Defolu hakemleri denemesinler"

TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkan vekili Talat Papatya, "Yeni Malatyaspor-Şanlıurfaspor maçında hücum oyuncusunun tekmesine penaltı kararı verilirken, bizim müsabakada savunma oyuncusunun eliyle müdahale etmesine neden penaltı verilmiyor." dedi.



Papatya, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, sporun birleştirici yönüne her zaman inandıklarını, bütün rakip futbolcularına, yöneticilerine ve taraftarlarına hoşgörülü davranmaya çalıştıklarını söyledi. Bornova Stadı'nda oynadıkları Ümraniyespor maçında "hakem komedisi"nin yaşandığını ve "hakem terörü"ne maruz kaldıklarını belirten Papatya, müsabakanın hakemi Abdulkadir Bitigen'le ilgili yapılan yorumları aktardı. Talat Papatya, daha önceki maçlarda da hakem hataları yapıldığını ancak bunu çok gündeme getirmediklerini belirterek, şöyle konuştu: "Sezon başından beri spor kamuoyu tarafından takdirle karşılanan taraftarımız da çileden çıktı. Hakem hataları hep olmuştur, olacaktır da. Ancak bu hatanın bireysel mi organize mi olduğunun altını çizmek istiyorum. Yeni Malatyaspor-Şanlıurfaspor maçında hücum oyuncusunun tekmesine penaltı kararı verilirken, bizim müsabakada savunma oyuncusunun eliyle müdahale etmesine neden penaltı verilmiyor. Birbiriyle bağlantılı olan maçlarda kararların bu kadar tezat olmasını aklım almıyor. Diğer maçla ilgili Yeni Malatyaspor ve Şanlıurfaspor camiasıyla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. İki karar da birbiriyle çelişkili olduğu için söylüyorum. Yeni Malatyaspor maçının hakemi 'penaltı değilse hakemliği bırakırım' demiş, Abdulkadir Bitigen'i de alsın hakemliği bıraksın. Abdulkadir Bitigen artık bizim maçlara atanmasın. Süper Lig'in defolu hakemlerini TFF 1. Lig'de denemesinler."

Bu hafta Eskişehirspor'la önemli bir maça çıkacaklarını kaydeden Papatya, "Okan Buruk'la devam ediyoruz. Kulüp başkanımız ve yönetim kuruluyla ilgili de istişare ettik ve hocamızla devam edeceğimizi kendisine ilettik. Bu hafta sonunda çok önemli bir maçımız var. Sonuçlardan memnun değiliz, Göztepe'nin bulunduğu yerden memnun değiliz." diye konuştu. Papatya, Eskişehirspor deplasmanı için taraftarlarının müsabakaya alınmaması ile ilgili girişimlerinin devam ettiğini sözlerine ekledi.