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Defter, 95 bin dolardan satışa çıktı

Trabzonspor'un tarihi karar defterleri müzayedede satılıyor

24 Temmuz 2018 Salı 16:57
Defter, 95 bin dolardan satışa çıktı

Trabzonspor'un 1966-1967-1968-1969 yıllarına ait karar defterleri, "www.atamuzayede.com" üzerinden 95 bin dolardan satışa çıkarıldı.

Kulübün karar defterlerinin satışının, internet sayfasının yanı sıra sosyal medyada da duyulması üzerine, Trabzonspor Kulübü yöneticileri, defterlerin çalındığı iddiasını kamuoyu ile paylaştı.

Trabzonspor Kulübü ayrıca konuyla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

420 sayfalık 3 defter

Karar defterlerinin satışına ilişkin bilgi veren Ata Müzayede Sahibi Murat Ketenci, müzayedede satışa sunulan evrakın, ıslak imzalı, noter tasdikli toplam 420 sayfalık 3 defterden oluştuğunu söyledi. Ketenci, defterlerin, Trabzonspor'un tarihini anlatan, takım renginin belirlenmesi gibi geçmişte alınan kararların yer aldığı önemli belgeler olduğunu belirtti.

Karar defterlerinin online müzayedede satışa sunulmasının ardından birçok iddianın gündeme geldiğini aktaran Ketenci, sözlerine şöyle devam etti: "Özellikle Trabzonspor yöneticileri ortaya birçok iddia attı. Bu iddialar için şöyle bir şey diyebiliriz; müzayedeye çıkmasaydı, Trabzonspor'un kuruluş evrakından haberi olacak mıydı? Bu soruyu kendilerine sormak isterim. Trabzonspor'a gönül vermiş insanlara da sormak isterim. Onları bu derece üzmelerine, kırmalarına hiç hakları olmadığını düşünüyorum. 50 sene sonra haberdar oldukları kuruluş evrakı için bizlere teşekkür etmeleri gerekirken birçok iddia ortaya atıldı. Bunların hepsi asılsız iddialardır."

"Ellerinde bu defterlerin çalındığına dair resmi bir evrak, polis tutanağı varsa, defterler şirketimizde duruyor, gelip görebilirler. İddia edildiği gibi bu evrakı Trabzonspor'a satma, bunu dayatma niyetinde değiliz. İlgilenen birçok koleksiyoner ve taraftar var yurt içi ve dışından."

"Bu defterler çalıntı olsa, kulüp başkanına gönderilir mi?"

"Bu defterler çöpten çıkma evrak gibi değil" iddialarına da değinen Ketenci, şunları dile getirdi: "Bu defterler çöp konteynerlerinden çıkmıyor. Bu defterler, bit pazarından bulunmuş defterler. Trabzonspor tarihini bit pazarından 50 sene sonra Trabzonspor Kulübü'ne sunuyoruz. Müzayedeye çıkmadan önce bu defterlerle ilgili Trabzonspor Kulübü Başkanı'na ve Trabzonspor'a gönül vermiş iş adamlarına bilgi verdik. Onlar ilgilenmedi."

"Kuruluş defterlerinde imzaları olan kişilerin aile bireylerine ulaştık, ilgilenilmedi. Ardından müzayedeye koyduk ve kızılca kıyamet koptu. 50 sene sonra bu defterler önlerine geliyor. Teşekkür etmeleri gerekirken, bu olaylara hiç gerek yoktu. Bu defterler çalıntı olsa kulüp başkanına gönderilir mi? Gönderilmez. İlgilenmemelerini, bu şekilde örtmeye çalıştıklarını düşünüyorum."

Ketenci, karar defterlerinin 95 bin dolardan satışa sunulduğunu ve müzayedenin, Trabzonspor'un kuruluş tarihi olan 2 Ağustos'da saat 23.00'te sona ereceğini bildirdi.

AA

Son Güncelleme: 24.07.2018 17:00
Anahtar Kelimeler:
Murat KetenciWww.atamuzayede.comKarar Defteri.TrabzonsporFutbol
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