"Değişik duygularda olacağım"

Gençlerbirliği'nin Kosovalı futbolcusu Vedat Muric, pazar günü oynayacakları maçta Türk Milli Takımı'nı en iyi şekilde ağırlayacaklarını söyledi.

Vedat Muric, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 6. maçında 11 Haziran Pazar günü Türkiye ile Kosova'nın Arnavutluk'un İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadyumu'nda oynayacakları karşılaşma öncesinde milli takım, ülkesindeki futbola ilgi ve Gençlerbirliği'ndeki bir sezonluk performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kosova Milli Futbol Takımı'nın çok genç olduğuna ve ilk kez eleme turu heyecanı yaşadıklarına vurgu yapan Muric, "İlk maçlarımızı oynuyoruz. Gittikçe daha iyi olacağımızı düşünüyorum." ifadesini kullandı. Milli takımın genelde hazırlık maçı yapmadığını ancak sezon sonuna denk geldiği için karşılaşmadan bir hafta önce toplandıklarına dikkati çeken Vedat Muric, "Hazırlanıyoruz. Umarım güzel bir maç olacak." dedi. Türkiye Milli Futbol Takımı'nı elemelerde oynanan ilk maçtan da bildiklerini dile getiren Muric, "Güçlü bir rakip olduğunu mu desem, olduğumuzu mu desem bilemiyorum. Forma şansı bulabilirsem çok değişik duygular içinde olacağım." diye konuştu. Muric, ay-yıldızlı ekibe karşı Türkiye'de oynadığı ilk karşılaşmanın hayatında unutamayacağı maçlardan biri olduğunu belirterek, "Umarım bu maçta milli takımı iyi ağırlayacağız ve çok güzel yolcu edeceğiz." mesajını verdi.

"Eksiden başladık"

Vedat Muric, 2 milyon nüfuslu Kosova'nın futbol potansiyelinin yüksek olduğunu kaydetti. "Yeniyiz daha, sıfırdan değil eksiden başladık desem yeridir." diyen genç futbolcu, "İnşallah yavaş yavaş hem ülke hem milli takım olarak bunları aşıp iyi yerlere geleceğiz." yorumunu yaptı. Futbolun "dünyanın sporu" olduğunu ve her yerde oynandığını dile getiren Muric, "Futbol Kosova'da da çok seviliyor. Gittiğiniz her mahallede sokakta futbol oynayan çocuklar görebilirsiniz. Ben de çok oynadım, sokakta, okulda, her yerde sevdamızın peşinden koştuk." ifadelerini kullandı.

"Kazandırıp, kazanacağım"

Kırmızı-siyahlı ekibin geçen sezonun başında kadrosuna kattığı Vedat Muric, kulübüne henüz "hiçbir şey vermediğini" dile getirdi. Gençlerbirliği'ne transfer olmasının üstünden bir yıl geçtiğine dikkati çeken Muric, şunları kaydetti: "Kulübüme daha hiçbir şey vermediğimi düşünüyorum. Çok çalışacağım. Bu kulübe ne kadar faydalı olursam kendimi o kadar mutlu hissedeceğim. İnşallah hem Gençlerbirliği'ne kazandırıp hem de ben kazanacağım."