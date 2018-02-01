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Demba Ba'nın Türkiye sevgisi

Beşiktaş'tan Çin ekibi Shanghai Shenhua'ya transfer olduktan sonra tekrar siyah-beyazlı ekipte kiralık olarak mücadele eden Demba Ba, bu sezon sonuna kadar Göztepe'de forma giyecek

01 Şubat 2018 Perşembe 11:29
Demba Ba'nın Türkiye sevgisi

Göztepe'nin Çin ekibi Shanghai Shenhua takımından sezon sonuna kadar kadrosuna dahil ettiği Demba Ba, tercihini yine Türkiye'den yana kullandı.

Senegal göçmeni 7 çocuklu bir ailenin altıncı çocuğu olan ve Fransa'da doğan Demba Ba, futbola 7 yaşında başladı. Profesyonel futbol hayatına Fransa 4. Ligi ekibi Rouen'de başlayan Senegalli golcü daha sonra Belçika'nın Mouscron, Almanya'nın Hoffenheim, İngiltere'nin West Ham United, Newcastle United ve Chelsea takımlarında forma giydi.

Chelsea'den sonra Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Demba Ba, 2015-2016 sezonunda Çin'in Shanghai Shenhua takımına transfer olduktan sonra da geçen yıl yarım sezon siyah-beyazlı ekipte kiralık olarak yer aldı. Demba Ba, bu sezonun ikinci yarısında ise Göztepe'de mücadele edecek.

Kulüp kariyeri

Kulüp kariyerinde 349 maçta 177 gole imza atan Senegalli forvet, maç başında 0,51 gol ortalaması yakaladı. Demba Ba, ilk takımı Rouen'de 26 maçta attığı 22 golle 0,85 ortalamayla maç başına en fazla gol attığı performansı elde etti.

Göztepe'ye 2 yabancı oyuncu daha

Süper Lig'de 26. sezonunu geçiren Göztepe, daha önce 31 yabancı oyuncuya şans verdiği ligde ara transfer döneminin son gününde 2 futbolcuyu kadrosuna dahil etti. Ara transfer döneminde ilk olarak Andre Poko'yu transfer eden İzmir temsilcisi dün de Demba Ba ile Wallace Reis Silva'nın transferlerini açıkladı. Sarı-kırmızılı ekibin geçen sezonki TFF 1. Lig kadrosunda yer alan yabancı futbolculardan sadece Leo Schwechlen Göztepe'de yoluna devam ediyor.

Geçen sezon takımın Süper Lig'e çıkmasına katkı sağlayan ve ligin ilk 19 haftalık periyodunda 14 golü bulunan Adis Jahovic, ara transfer döneminde Atiker Konyaspor'a gitti. İlk yarıda forma şansı bulamayan Prince Segbefia ise Gazişehir Gaziantep'e transfer oldu. Süper Lig'de ilk yabancı oyuncu olarak 1969-1970'de Danimarkalı John Nielsen'in forma giydiği Göztepe'de, Güney Afrikalı Helman Nkosiyetha Mkalele 53 maçla en fazla forma giyen isim konumunda bulunuyor.

AA

Son Güncelleme: 01.02.2018 12:38
Anahtar Kelimeler:
Demba BaFutbolGöztepeSÜPERLİGYabancı
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