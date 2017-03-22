Demirören'den İstanbul taraftarına gönderme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Finlandiya ile oynayacağı maçla ilgili, "Kazanmaktan başka çaremiz yok." dedi.



Koç: "İnşallah hayırlı uğurlu olur"

Koç Holding Başkan Vekili Ali Koç da yaptığı açıklamada, hem milli takım hem de Arçelik ailesi adına çok mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, şunları söyledi: "İnşallah hayırlı uğurlu olur, 2018 Dünya Kupası yolculuğunda katkısı, faydası olur. Geç kalmış bir anlaşma. Çok mutluyuz. İnşallah uzun seneler sürer. İş birliği aşamasında iki ekibin de çok uyumlu çalıştığını gördük. İnşallah bu oyun, bu sponsorluk ileriye dönük başarıyı artırmış olur. Futbolda başarı geldikçe sponsorluk artıyor, sponsorluk arttıkça daha fazla başarı geliyor. TFF'nin sponsorlarına baktığımız zaman dünya çapında kendini ispatlamış firmalar. İnşallah tüm futbol camiası, sadece milli takım değil, bu tarz sözleşmelere, iş birliklerine imza atar." Ali Koç'un, "İstanbul taraftarı olarak milli takımı özledik, kayda geçsin." sözü üzerine, Demirören, "Biz de orada oynamayı çok istiyoruz. İstanbul'da çok iyi stadyumlarımız var. Ne zaman İstanbul taraftarı kendi takımının forması ile değil, milli takımı desteklemek ve milli takım oyuncuları için orada olursa, bizim de ilk maçımız İstanbul'da olacaktır." değerlendirmesini yaptı.