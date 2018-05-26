Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
103235
ALTIN
197.827
DOLAR
4.7171
STERLİN
6.2889
EURO
5.5018

Demirören'in İran heyecanı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, "A Milli Takımımızın yeniden İstanbul'da bir milli maç oynayacak olmasının heyecanını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı

26 Mayıs 2018 Cumartesi 13:28
Demirören'in İran heyecanı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, A Milli Takım'ın yeniden İstanbul'da maç yapacak olmasının heyecanını yaşadıklarını bildirdi.

Milli takımın 28 Mayıs Pazartesi günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda İran ile yapacağı özel karşılaşma için TFF tarafından hazırlanan "maç kitabı"nda açıklamalarına yer verilen Demirören, 2,5 yıldan fazla bir süredir maçlarını İstanbul dışında oynayan milli takımın iyi bir şekilde desteklendiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"A Milli Takımımızın yeniden İstanbul'da bir milli maç oynayacak olmasının heyecanını yaşıyoruz. İki buçuk yılı aşkın bir süre misafir olduğumuz Anadolu'nun tüm kentleri, kırmızı-beyaz aşkıyla milli futbolcularımızı koşulsuz desteklediler, skor ne olursa olsun alkışlarını esirgemediler. Milli takım taraftarlığı kültürünün en güzel örneğini veren halkımıza teşekkürü bir borç biliyorum."

Ay-yıldızlıların İran ile İstanbul'da yapacağı maçta Anadolu şehirlerinde olduğu gibi tribünlerden büyük bir destek göreceğine emin olduğunu aktaran Yıldırım Demirören, şunları kaydetti:

"Teknik direktörümüz Sayın Mircea Lucescu, İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ maçlarında yeni bir jenerasyonun altyapısını kurma adına önemli adımlar attı. Uluslararası turnuvalara düzenli olarak katılacak, yarışmacı bir takım için harcanan bu emeğe futbolseverlerin de yürekten destek vermesini bekliyorum. Anadolu'da ortaya çıkan kusursuz milli ruhun, İstanbul'da hiçbir futbolcu ve takım ayırt etmeksizin süreceğine inancım tam. Hoşgörü ve saygı ayı olan ramazanın kutsiyetine uygun bir futbol akşamında fair play'in ön plana çıkması da en büyük temennim. Bu vesileyle, 44 yıl sonra karşılaşacağımız İran'ın dost futbol federasyonu delegasyonu, teknik kadrosu ve futbolcularına da 'Türkiye'ye hoş geldiniz.' diyor, şölen havasında bir maç diliyorum."

AA

Son Güncelleme: 26.05.2018 13:33
Anahtar Kelimeler:
Yıldırım DemirörenTürkiye Futbol FederasyonuTFFFutbolA Milli Futbol Takımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1. Lig'e son bilet
1. Lig'e son bilet
30 bin kişi ile Rusya'ya uğurladılar
30 bin kişi ile Rusya'ya uğurladılar
"Türkiye'den transfer teklifi aldım"
"Türkiye'den transfer teklifi aldım"
Adaylar oylarını kullandı
Adaylar oylarını kullandı
Hakan, Sivas'ta devam etmek istiyor
Hakan, Sivas'ta devam etmek istiyor
"İran ciddi bir rakip"
"İran ciddi bir rakip"
Yeni formalar temmuzda satışta
Yeni formalar temmuzda satışta
Kurdaki artış Trabzonspor’u vurdu
Kurdaki artış Trabzonspor’u vurdu
Emre 1 yıl daha Başakşehir’de
Emre 1 yıl daha Başakşehir’de

banner129

banner132

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim