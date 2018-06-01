Demirören yönetimi ibra edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu sona erdi.

JW Marriott Hotel'de yapılan genel kurulda TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu, 1 Haziran 2017-31 Mayıs 2018 dönemiyle ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü oy birliğiyle ibra edildi. Federasyonun 1 Haziran 2018-31 Mayıs 2019 dönemi tahmini bütçesi 705 milyon 387 bin 371 lira olarak kabul edildi. TFF Yönetim Kuruluna gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak, taşınmaz alımı ve satımı ile ayni haklar tesisi için yetki verildi.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, kapanış konuşmasında, delegelere desteklerinden dolayı teşekkür ederek, şunları kaydetti: "Tekrar bizlere gösterdiğiniz teveccüh ve destek için sizlere teşekkür ediyorum. 2018-2019 sezonunun tüm kulüplerimize, Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Birlik beraberlik içinde her engeli aşarız, her şeyi başarırız. Birbirimize saygı duyarak hareket ettiğimiz sürece aşamayacağımız yol yok. Ben kulüplerin, yöneticilerin, başkanların, hocaların, futbolcuların gösterdikleri saygıyı artırarak daha fazla göstermesini temenni ediyor, Sayın Bakanım başta olmak üzere katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum."

MKE Ankaragücü Başkanı Yiğiner'den öneri

Genel kurulda söz alan MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, birçok kulübün geçmişten gelen borçlarının bulunduğuna işaret ederek, "Federasyon başkanımız ve bakanımızdan bir ricamız var. Sadece bir madde koyalım, kulüplerin gelirlerinin yarısı temlik ve haciz edilemez. Bizim önerimiz bu, bunda da ısrarcıyız." ifadelerini kullandı.

"Biz yaşamak istiyoruz." diyen Yiğiner, şöyle konuştu: "Geçmişten gelen borçlarımız var. Emeklilerin maaşlarına haciz konulamıyor. Devlet memurlarının maaşlarının bir kısmına haciz konulamıyor. Devlet yapılandırma yapıyor. Ne hikmetse bizim eski yöneticilerden bir türlü kurtulamıyoruz. Spor Toto Süper Lig'e çıktık. Tam sevineceğiz, eski yöneticilerden bir arkadaşımız 21 milyon lira para vermiş, onu istiyor. Şimdi biz bu şartlarda nasıl yaşayacağız. Bu borç bizim mi? Bizim. Bunu kademeli olarak ödeyelim. Yayın ve Spor Toto gelirlerinin yarısına dokunmasınlar yaşayalım."