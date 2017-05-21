Demirspor'da bir dönem sona eriyor

TFF 1. Lig'in son haftasında deplasmanda Mersin İdmanyurdu ile 2-2 berabere kalarak kümede kalmayı garantileyen Adana Demirspor'da kulüp Başkanı Sedat Sözlü, salı günü yapılacak olağanüstü genel kurulda aday olmayacağını söyledi.

Mavi-lacivertli kulüpte 2 yıldır başkanlık görevini yürüten Sözlü, yaptığı açıklamada, Adana Demirspor camiasında bulunmaktan gurur duyduğunu ifade etti. Sözlü, kongre kararı aldıklarını anımsatarak, "Bu ayın 23'ünde kongremiz var. Üstüne basa basa söylüyorum ben aday değilim. Salı günü kongrede çıksınlar, kim istiyorsa listesini hazırlasın ve Adana Demirspor'un başkanı olsun." diye konuştu. Geçen sene play-off finalinde Aytemiz Alanyaspor'a penaltılarda yenilerek Süper Lig'e yükselme şansını son anda kaybettiklerini belirten Sözlü, şöyle devam etti: "Geçen yıl bu takım ilk 2 arasına girerek Süper Lig'e çıkardı. İyi bir takımdı fakat çok fazla hakem hatalarına maruz kaldık. Özellikle 10 maçta çok önemli puanlarımız gitti. Kader bizi play-off'a taşıdı. Kader derken, TFF ve MHK'nin de yardımıyla bizi play-off'a gönderdiler. Burada da bu takım tüm zorluklara rağmen final oynadı. 'Yılmaz Vural' dediğinizde Türkiye'de iyi ve kariyerli bir teknik direktör. Böyle bir teknik direktörle final oynuyoruz ve kaybediyoruz. Gol kralı Pote penaltı kaçırdı. Olmayacak şeyler başımıza geldi."

"İnşallah bizden sonra gelen yönetimler takımı şampiyon yapar"

Süper Lig'e çıkma şansını kaybettikleri o finale camia olarak takıldıklarını vurgulayan Sözlü, "Maalesef onun çöküntüsünü ve sıkıntısını yaşıyoruz." ifadesini kullandı. İki sezonluk kulüp başkanlığının sonuna geldiğini aktaran Sözlü, şunları kaydetti: "İyi ve kötü günlerimiz oldu. Küfürler de yedik. Hakaretler duyduk, güzel şeyler de duyduk ama iyisiyle kötüsüyle tüm camiamıza hakkımı helal ediyorum. Pişman olmadım, böyle bir camiada başkan olmak bizlere her zaman onur verdi. Ben gideceğim ama bu camia yine onların. Adana Demirspor halkın takımıdır, işçilerin filizlendirip büyüttüğü bir takım. İnşallah bizden sonra gelecek yönetimler bu takımı şampiyon yaparlar. Biz her zaman destekçileri olmaya devam edeceğiz. Taraftar sabırlı olsun. Başkanına ve yönetimine küfreden bir taraftar olmasın."