TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, kaleci Kurtuluş Yurt'u kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçen sezon Amed Spor Faaliyetler'de oynayan 26 yaşındaki Kurtuluş ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Açıklamada, resmi transfer dönemi başladığında Kurtuluş ile sözleşme imzalanacağı kaydedildi.
Kaleci Emrullah Şalk ile yollar ayrıldı
Adana Demirspor, sözleşmesi biten kaleci Emrullah Şalk ile yollarını ayırdı. Mavi-lacivertli ekipte, yönetim kurulunun aldığı karar gereğince sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Emrullah ile yeni sözleşme için masaya oturulmadı. Akdeniz ekibinde 2 sezondur forma giyen Emrullah'a hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.
Demirspor'da kalede değişiklik
Adana Demirspor, kaleci Kurtuluş Yurt'u renklerine bağlarken, kalecisi Kurtuluş ile yollarını ayırdı
08 Haziran 2017 Perşembe 10:06
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TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, kaleci Kurtuluş Yurt'u kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçen sezon Amed Spor Faaliyetler'de oynayan 26 yaşındaki Kurtuluş ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Açıklamada, resmi transfer dönemi başladığında Kurtuluş ile sözleşme imzalanacağı kaydedildi.