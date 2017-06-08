Demirspor'da kalede değişiklik

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, kaleci Kurtuluş Yurt'u kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçen sezon Amed Spor Faaliyetler'de oynayan 26 yaşındaki Kurtuluş ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Açıklamada, resmi transfer dönemi başladığında Kurtuluş ile sözleşme imzalanacağı kaydedildi.



Kaleci Emrullah Şalk ile yollar ayrıldı

Adana Demirspor, sözleşmesi biten kaleci Emrullah Şalk ile yollarını ayırdı. Mavi-lacivertli ekipte, yönetim kurulunun aldığı karar gereğince sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Emrullah ile yeni sözleşme için masaya oturulmadı. Akdeniz ekibinde 2 sezondur forma giyen Emrullah'a hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.