Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Demirspor'da kalede değişiklik

Adana Demirspor, kaleci Kurtuluş Yurt'u renklerine bağlarken, kalecisi Kurtuluş ile yollarını ayırdı

Bu haber kez okundu.

Demirspor'da kalede değişiklik

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, kaleci Kurtuluş Yurt'u kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçen sezon Amed Spor Faaliyetler'de oynayan 26 yaşındaki Kurtuluş ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Açıklamada, resmi transfer dönemi başladığında Kurtuluş ile sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

Kaleci Emrullah Şalk ile yollar ayrıldı
Adana Demirspor, sözleşmesi biten kaleci Emrullah Şalk ile yollarını ayırdı. Mavi-lacivertli ekipte, yönetim kurulunun aldığı karar gereğince sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Emrullah ile yeni sözleşme için masaya oturulmadı. Akdeniz ekibinde 2 sezondur forma giyen Emrullah'a hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Adana DemirsporKurtuluş YurtTFF 1. LigTransfer
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100