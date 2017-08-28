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Denayer takasta kullanılacak

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Jason Denayer'ın, Manchester City tarafından Alexis Sanchez transferinde kullanabileceği iddia edildi

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Denayer takasta kullanılacak

İngiliz basınında yer alan haberde, Manchester City'nin Arsenal'in Şilili yıldızı Alexis Sanchez için teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Manchester City'nin, yıldız oyuncu için Arsenal'e 70 milyon poundun yanı sıra Belçikalı stoper Jason Denayer'i önereceği iddia edilirken, teknik direktör Arsene Wenger'in sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Sanchez'in gidişine izin verebileceği ve buradan gelecek parayı Monacolu Thomas Lemar için kullanabileceği vurgulandı. Arsenal'in deplasmanda Liverpool'a 4-0 yenildiği maçta forma giyen ancak 62. dakikada oyundan alınan Sanchez'in takımdan ayrılacağı yüksek sesle dillendirilmeye başlanmıştı.

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Futbolİngiltere Premier LigManchester CityJason Denayer
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