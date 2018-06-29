Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Genel Başkanı İsmail Dilber, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ilk defa uygulanan Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına ilişkin, "Futbol Federasyonu bunu öngörmüş, bakmış, etmiş. Yani bunun uygulanmasında aksi bir şey görmemiş. VAR'ı denemek mecburiyetindeyiz. Bunu deneyeceğiz ve göreceğiz." dedi.

Dilber, yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile TÜFAD'ın Türkiye genelindeki 56 şubesinde futbol antrenörlerine yönelik iki yılda bir kişisel gelişim semineri düzenlediklerini söyledi. Seminerlerde futboldaki yeni gelişmelerin antrenörlere aktarıldığını belirten Dilber, "TFF ve TÜFAD'da görev yapan hocalarımızla, antrenörlere futbolun nereye gittiğini anlatıyoruz. Seminerlerde anlatılan bilgileri kendi uygulamalarına geçirmelerini hedefliyoruz." diye konuştu.

VAR uygulaması

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ilk defa uygulanan VAR sistemini değerlendiren İsmail Dilber, şunları kaydetti: "Dünya Kupası'nda uygulanan bu sistemin Türkiye’den önce hayata geçmesi bir avantaj. Seyirci, yönetici, oyuncu ve antrenör olarak VAR hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Nelere dikkat edildiğini ve ne yapılması gerektiğini görmek bizim için müthiş bir avantaj. İnşallah bu uygulama bizde de en iyi şekilde olur. Futbolun adaleti için beklenen, özlenen ne ise onlar yerine gelir diye düşünüyoruz."

Dilber, bu uygulamanın sadece antrenörler veya oyuncuların değil, ülkenin ve kulüplerin de çıkarına olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tabii emek sarf ediyoruz. Oyuncu da antrenör ve hakem de emek sarf ediyor. Yani kulüplerimizin hak ve hukukunun yenmemesi, puanlarının bir taraftan bir tarafa aktarılmaması lazım. Bu yüzden önce kulüp diyoruz. Oyuncular ve antrenörlerin yanı sıra önce kulüplerimiz için adaletinin sağlanması gerektiğini düşünüyorum."

"Deneyeceğiz ve göreceğiz"

VAR sisteminin Türkiye'de 2018-2019 sezonunda uygulanması noktasında yapılan tartışmaları da değerlendiren İsmail Dilber, şunları aktardı: "Futbol Federasyonu bunu öngörmüş, bakmış, etmiş. Yani bunun uygulanmasında aksi bir şey görmemiş. VAR'ı denemek mecburiyetindeyiz. Bunu deneyeceğiz ve göreceğiz. İnşallah iyi olur diye düşünüyoruz. Dünya Kupası'ndan sonra bu uygulama ile ilgili bütün dünyada olumlu ve olumsuz tenkitler olacak. Oradaki görüşler de bize ışık tutacak. Devamında biz de bu uygulamaya geçtikten sonra çok daha iyi mesafe alacağımızı düşünüyorum. Dışarıdan gazel okumak kolay. Bu sistemin bir altyapısı ve çalışması var. Bunun bir araştırması var. Yine TFF sezon sonu gençlerle birlikte akademik veri çalışmalarında ve maçlarında bunu uyguladı. Yani hemen bir dakikada uygulanacak bir şey değil. Bu süreçte eğer tamam deniyorsa, federasyonumuz ve kulüplerimiz karar vermişse, olacak demektir."