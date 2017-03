"Deniz'i herkes transfer etmek ister"

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, milli takıma davet edilen oyuncuları ve Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na adaylığıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Eğer Deniz Türüç burada olmasaydı Hollanda Milli Takımı'na gidecekti. Sağ olsun Türkiye'yi seçti." dedi.



Ligin ikinci devresinde oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla dikkatleri çeken Kayserispor'un başkanı Bedir, futbolcuları Deniz Türüç ve Güray Vural'ın A Milli Futbol Takım kadrosuna çağrılmasının Kayserispor camiasına gurur verdiğini söyledi. Deniz Türüç'ün Hollanda'da alt yapı alan bir futbolcu olduğunu ve ilk kez milli takıma çağrıldığını belirten Bedir, "Bütün samimiyetimle söylüyorum, gerek ben, gerek yöneticiler, gerekse Sergen hoca, ilk defa milli takıma davet edilmişiz gibi ya da çok yakınımız, evladımız milli takıma seçilmiş gibi sevindik. Çocuklar gerçekten hak ettiler. Hem Deniz hem Güray, ikisinin de ayrı ayrı hikayesi var. Deniz ilk defa milli oluyor. Eğer Deniz burada olmasaydı Hollanda Milli Takımı'na gidecekti. Sağ olsun Türkiye'yi seçti." diye konuştu.

Güray'ın Kayserispor'da gösterdiği performansla yaklaşık 3 yıl sonra milli takıma yeniden davet edildiğini aktaran Bedir, şunları kaydetti: "Güray ise 2,5 sene evvel milli takıma zaten çağrıldı fakat sakatlık ve diğer nedenlerden dolayı düşüş yaşadı. Kayserispor'a geldiğinde de transfer ettiğimizde de ilk gün söylediği şey, 'başkanım, ben bu takımda başarılı olup tekrar milli takım kapısını çalmak istiyorum' demişti. Hem biz ona bu yolu açmış olduk hem de o sözünde durmuş oldu. İki futbolcumuzun milli takıma davet edilmesinden dolayı gerçekten çok keyifliyiz, mutluyuz. Bundan dolayı başta Fatih Terim hocamız olmak üzere bütün teknik heyete teşekkür ediyorum."

DENİZ TÜRÜÇ İLE İLGİLİ TRANSFER SÖYLENTİLERİ

Kayserispor'un başarılı futbolcusu Deniz Türüç hakkındaki transfer söylentilerine de değinen Bedir, bu konuyu basında çıkan haberlerden öğrendiğini söyledi. Deniz Türüç'ün, Türkiye'de her takımda oynayabilecek kalitede bir oyuncu olduğunu vurgulayan Bedir, "Sadece Deniz ile ilgili söylemiyorum ama bu transfer dönemlerinde çok farklı yerlerden haberler çıkar. Genelde bu konuda menajerler ön plana çıkar. Haber noktasında sıkıntısı olan çeşitli basın kuruluşları da bunu haberleriyle süslemek ister. Bunların dışında Deniz, Kayserispor'da oynadığı oyunuyla, kalitesiyle, adamlığıyla, insanlığıyla, futbol bilgisi ve alt yapısıyla Türkiye'nin her takımında çok rahatlıkla oynayabilecek, her teknik direktörün ve yöneticinin transfer etmek isteyebileceği bir oyuncu." diye konuştu.

Transfer sezonu açıldığında ne kadar fazla futbolcularına talep gelirse o kadar çok mutlu olacaklarını anlatan Bedir, şöyle devam etti: "Tabi şimdiden bu işin konuşulması bana göre çok erken. Türkiye'deki kulüp başkanları ve yönetimlerinin hemen hemen hepsiyle bir diyaloğum var. Bugüne kadar hiçbiri bana ne Deniz'le ilgili ne de başka bir futbolcumuzla ilgili ima yoluyla da olsa her hangi bir transfer sohbeti veya lafı açtı. Şu anda olanların tamamı güreş müsabakasından önce yapılan peşreve benziyor. Henüz güreş müsabakası başlamadı, transfer sezonu açılmadı. Transfer mevsimi açıldığında bizim futbolcularımıza çeşitli talepler gelebileceği gibi ne kadar çok futbolcumuza talep gelirse o kadar da mutlu oluruz. Çünkü iyi bir şey yapmışız demektir. Futbolcularımızı iyi bir yere taşımışız demektir. Sonuç olarak Deniz'le ilgili resmi ya da gayri resmi bir teklif gelmedi."

TÜRKİYE'NİN 2014 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ADAYLIĞI

Bedir, Türkiye'nin gerek statları gerekse futbol altyapısı açısından Avrupa Şampiyonasına ev sahipliği yapabilecek kapasitede olduğunu kaydetti. Kayseri'nin, Türkiye'nin en modern statlardan birini ilk yapan Anadolu kenti olarak bu işe öncülük ettiğini anımsatan Bedir, "Böyle bir şampiyona Türkiye'ye alındığında bu işin öncüsü konumundaki Kayseri, bu işin bir tarafında olur, olmak da zorundadır. O zaman biz de elimizden geleni yaparız. İnşallah hem Türkiye hem Kayseri bu güzel organizasyona ev sahipliği yapmış olur." şeklinde konuştu. Şampiyonanın Türkiye'de yapılmamasının hiçbir teknik bahanesi bulunmadığına, önceki dönemlerde yaşandığı gibi siyasi ve haksız gerekçeler öne sürülmemesi gerektiğine dikkat çeken Bedir, sözlerini şöyle tamamladı: "Türkiye'ye 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası verilmezse bu sadece sportif, altyapı, güvenlik gerekçeleriyle olmaz. Yani verilmeme sebebi bunlar olamaz. Sporun genel kurallarına bakıldığında bu şampiyonanın Türkiye'de yapılmasını engelleyici hiçbir şey yok. Bir tek şartla verilmeyebilir. Her zaman yakındığımız, sitem ettiğimiz bir takım siyasi nedenler olabilir. Bir takım haksız gerekçeler sunulabilir. İnşallah bu dönem içerisinde yapacağımız lobi faaliyetleriyle ve diğer çalışmalarımızla bu şampiyonayı alırız. Altyapı çalışmaları hızla devam ediyor. Alırız diye de yan gelip yatmamak lazım."