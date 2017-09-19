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Denizlispor kayıplarda

TFF 1. Lig'de bu sezon transfer yasağı olan Denizlispor, son 8 sezonun en kötü 5. haftasını geride bıraktı

19 Eylül 2017 Salı 15:12
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Denizlispor kayıplarda

Denizlispor, TFF 1. Lig'de mücadele ettiği 2010-2011 sezonundan bu yana ilk 5 haftalık periyotta en az puan aldığı sezonu yaşıyor.

Bu sezon transfer yasağı bulunan ve eski oyuncusu Yusuf Şimşek yönetiminde lige başlayan yeşil-siyahlı ekip, sadece Eskişehirspor deplasmanından puan çıkarmayı başarabildi. Son 8 sezonun en kötü 5. haftasını geride bırakan Ege ekibi, deplasmanda Adanaspor, iç sahada ise İstanbulspor, Elazığspor ve Akın Çorap Giresunspor'a mağlup olup, 1 puanla ligin sonunda yer aldı.

Denizlispor, ilk 5 haftalar baz alındığında, 2010-2011 sezonunda 13, 2011- 2012 sezonunda 4, 2012-2013 sezonunda 9, 2013-2014 sezonunda 4, 2014-2015 sezonunda 7, 2015-2016 sezonunda 3 ve geçen sezon da 8 puan toplamıştı.

Kalesinde 10 gol gördü

Yeşil siyahlı ekip aynı zamanda 5. haftada en çok gol yediği ikinci sezonu yaşıyor. Son olarak 2011-2012 sezonunda Güvenç Kurtar yönetiminde 5 maçta kalesinde 10 gol gören Denizlispor, bu sezon da aynı sayıda gol yedi.

TFF 1. Lig'de mücadele ettiği son 8 sezona farklı teknik direktörlerle adım atan Denizlispor, ilk 5 hafta performanslarına bakıldığında en başarılı sezonunu 2010-2011 sezonunda Hamza Hamzaoğlu idaresinde gerçekleştirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolTFF 1. LigDenizlispor
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