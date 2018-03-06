Deplasman takımları ön plana çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasman takımları, rakiplerine büyük üstünlük kurdu.

26 golün atıldığı haftada oynanan 9 maçın 6'sını deplasman ekipleri kazandı. İki karşılaşmadan ev sahibi takım galibiyetle ayrılırken, bir müsabaka da berabere bitti. Kırmızı kartın çıkmadığı haftada Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Teleset Mobilya Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray, deplasmandan üç puanla döndü.

Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-0, Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor'u 4-1, Teleset Mobilya Akhisarspor, Fenerbahçe'yi 3-2, Galatasaray, Kardemir Karabükspor'u 7-0, Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği'ni, Evkur Yeni Malatyaspor da Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Sahasında kazanan ekipler ise Bursaspor ve Medipol Başakşehir oldu.

Bursaspor, Kayserispor'u 1-0 yenerek 9 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı. Şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir de Göztepe'yi 2-0'la geçti. Haftanın berabere tamamlanan tek maçı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynandı. Kasımpaşa ile Osmanlıspor, 1-1 berabere kaldı.