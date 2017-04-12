Deplasmanda 'Fransız' kaldı

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Fransa'nın Olympique Lyon takımına konuk olacak Beşiktaş Avrupa kupaları ndaki 195. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 194 maçtan 72'sini kazandı, 80'ini yitirdi, 42'sinde de berabere kaldı. Avrupa arenasındaki 194 karşılaşmada rakip fileleri 250 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 278 gol gördü.

Farklı galibiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı 5-0 yenerek elde etti. Siyah-beyazlı takım, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda İstanbul'da 5-1 mağlup ederek farklı bir skora daha imza attı. Beşiktaş ayrıca 2005-2006'da UEFA Kupası'nda Liechtenstein ekibi Vaduz'u İstanbul'da 5-1 mağlup etmişti.

En farklı yenilgi Liverpool'dan

Beşiktaş, Avrupa arenasında tarihindeki en farklı yenilgisini ise 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Liverpool ekibi karşısında deplasmanda 8-0'lık skorla yaşadı. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibine dış sahada 6-0 mağlup olan Beşiktaş, 2007-2008'de yine bu organizasyonda İngiltere temsilcisi Leeds United'a aynı skorla yenilmişti.

Hükmen aldığı galibiyetler

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetlerle saf dışı bıraktı. Beşiktaş, 1958-1959 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi. Siyah-beyazlı takım ayrıca 1986-1987'de aynı kupada 2. turda Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apoel ekibinin sahada yer almaması sonrası hükmen galip ilan edilip turu geçen taraf oldu.

Deplasmanda 98. maç

Siyah-beyazlı ekip, Olympique Lyon karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 98. dış saha maçına çıkacak. Avrupa'da 97 kez deplasman mücadelesine çıkan Beşiktaş, bu karşılaşmaların 22'sini kazandı. 19 deplasman maçını berabere tamamlayan siyah-beyazlılar, konuk olduğu 56 müsabakada ise rakiplerine yenildi. Deplasman maçlarında 108 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 181 gol gördü. Siyah-beyazlılar, Avrupa arenasında bu sezon deplasmanda yaptığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgi aldı.

Fransız takımlarına karşı deplasmanda galibiyeti yok

Fransa takımlarına karşı Avrupa kupalarında 6 maç yapan Beşiktaş, bunlardan 2'sini kazandı. Bu ülke ekiplerine karşı bir mücadeleyi berabere tamamlayan siyah-beyazlılar, 3 karşılaşmada ise mağlup oldu. Beşiktaş, Fransa temsilcileriyle deplasmanda yaptığı 3 maçı ise yenilgiyle tamamladı. 1994-1995'te Kupa Galipleri Kupası'nda Auxerre'e dış sahada 2-0 mağlup olan siyah-beyazlı takım, 1997-1998 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup mücadelesinde Paris Saint-Germain'e deplasmanda 2-1 yenildi. Beşiktaş, 2007-2008'de de yine Şampiyonlar Ligi'nde bu sefer Olympique Marsilya ekibine konuk olduğu maçta 2-1 yenilmekten kurtulamadı. Siyah-beyazlı takım, Fransa ekipleriyle yaptığı 6 maçta 8 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü. Beşiktaş, yarınki rakibi Olympique Lyon ile ilk kez karşı karşıya gelecek.

Şenol Güneş ile Avrupa maçları

Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yarın 17. Avrupa kupası maçını yapacak. Güneş döneminde geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş, bu sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başladığı macerasını Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar getirdi. Olympique Lyon'u geçip yarı finale çıkarak tarihinin en önemli başarısını yakalamayı hedefleyen siyah-beyazlılar, Güneş'in teknik direktörlüğündeki 16 Avrupa kupası maçında 6 galibiyet alırken, 8 müsabakadan beraberlikle ayrıldı ve 2 kez yenildi. Beşiktaş, tecrübeli çalıştırıcı yönetiminde rakip filelere 26 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü.

Cenk Tosun, Demba Ba'ya çok yakın

Bu sezon takımın en golcü oyuncusu durumunda bulunan Cenk Tosun, yarın 2 gol atması halinde Demba Ba'yı geride bırakacak. Avrupa kupalarında 7 golü bulunan ve son olarak Olympiakos ile yapılan rövanş maçında fileleri havalandırıp Mehmet Özdilek ile aynı sayıya ulaşan Cenk, Olympique Lyon karşısında bir gol atması halinde 8 kez bu sevinci yaşayan Demba Ba'yı yakalayacak. Cenk Tosun, 2 gol atarsa hem Demba Ba'yı geçecek hem de siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında 9 kez fileleri havalandıran Pancu'yu yakalayacak. Beşiktaş'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı maçlarda bir kez gol sevinci yaşayan Cenk, Avrupa Ligi'nde ise 4 maçta 3 gol kaydetti. Siyah-beyazlı ekipte kırmızı kart cezasından dolayı Avrupa kupalarında 3 maç oynayamayacak Vincent Aboubakar ise bu sezon 6 gole imza attı. Beşiktaş'ta Ryan Babel bu sezon Avrupa kupalarında 2 golle katkı yaparken; Atiba Hutchinson, Adriano Correia ve Anderson Talisca birer kez bu sevinci yaşadı. Beşiktaş'ın bir golünü ise Hapoel Beer-Sheva ile oynanan ilk maçta William Soares kendi kalesine atmıştı.