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Derbi hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü

21 Eylül 2017 Perşembe 13:34
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Derbi hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra top kapma ve pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi. Antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Martin Skrtel, ikinci bölümde ise özel program dahilinde çalıştı. Sakatlıkları bulunan Robin van Persie ve Nabil Dirar'ın tedavisine devam edildi. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla tamamlayacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
AntrenmanBeşiktaşCan Bartu TesisleriFenerbahçeMartin Skrtel
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