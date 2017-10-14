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Derbi öncesi galibiyet lazım

Fenerbahçe, yarın Malatyaspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerde sakat Van Persie'nin yanı sıra cezalı Alper Potuk, Skrtel ve İsmail Köybaşı forma giyemeyecek

14 Ekim 2017 Cumartesi 15:00
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Derbi öncesi galibiyet lazım

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Ligin 7. hafasında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'a mağlup olan sarı-lacivertliler, Evkur Yeni Malatyaspor'u yenerek hem moral bulmanın hem de üst sıralara yükselmenin hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, ligde topladığı 11 puanla 8. haftaya 7. sırada girdi.  Erol Bulut yönetimindeki Evkur Yeni Malatyaspor ise 8 puanla 12. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Sarı-lacivertliler, Evkur Yeni Malatyaspor karşısına 4 futbolcusundan yoksun çıkacak. Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı bulunan Van Persie'nin yanı sıra Alper Potuk, Skrtel ve İsmail Köybaşı cezalı olmaları sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Fenerbahçe ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek.

AA

Son Güncelleme: 14.10.2017 15:01
Anahtar Kelimeler:
8. Hafta MaçıEvkur Yeni MalatyasporFutbolSüper LigFenerbahçe
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