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Derbi öncesi taraftar buluşması

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın son antrenmanını Türk Telekom Stadı'nda taraftarlarına açık yapacak

12 Mart 2018 Pazartesi 16:50
Derbi öncesi taraftar buluşması

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın son antrenmanını sarı-kırmızılı taraftarların önünde yapacak.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, derbi öncesindeki son idmanın 16 Mart Cuma günü Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da taraftarlara açık gerçekleştirileceği bildirildi. Açıklamada, 13-16 Mart tarihlerinde İstanbul'daki GS Store mağazalarından en az 19 lira 5 kuruşluk alışveriş yapan taraftarların antrenmanı tribünden takip edebileceği belirtildi.

Yine aynı tarihlerde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı gişesinden Galatasaray Stadyum Müzesi ve Stat Turu bileti alan taraftarların da antrenmanı izleyebileceği aktarıldı. Kombine sahibi Galatasaray taraftarının da antrenmanı takip etme hakkına sahip olacağı kaydedildi.

AA

Son Güncelleme: 12.03.2018 16:51
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSpor Toto Süper LigGalatasarayFutbolFenerbahçeDerbi
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