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Derbide goller ilk yarıda geliyor

Süper Lig'de Ülker Stadı'ndaki derbide karşılaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın bu sezon ligde yaptığı maçların ilk yarısı gol bakımından hareketli geçiyor

20 Eylül 2017 Çarşamba 13:57
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Derbide goller ilk yarıda geliyor

Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadı'ndaki derbide karşılaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın bu sezon ligde yaptığı maçların ilk yarısı gol bakımından hareketli geçiyor.

Ligde geride kalan 5 haftada Fenerbahçe, ikişer galibiyet ve beraberlik alırken, 1 müsabakayı mağlubiyetle tamamladı. Haftayı 8. sırada tamamlayan sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda rakip filelere 12 gol gönderirken, kalesindeki 9 gole engel olamadı.

Lider Galatasaray'ın ardından averajla 2. sırada yer alan Beşiktaş ise 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Siyah-beyazlı takım, rakip fileleri 9 kez havalandırırken, filelerinde 3 gol gördü.

Fenerbahçe, ilk yarıda gol yiyor

Lige istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe, bu sezon ligde yaptığı 5 maçın ilk yarılarında yediği gollerle dikkati çekti. Müsabakaların ilk ve ikinci yarılarında altışar gol atan sarı-lacivertli takım, ilk yarılarda 6 gol yedi. Fenerbahçe, ikinci yarılarda ise rakiplerinin 3 golüne engel olamadı. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın öğrencileri, mücadelelerin on beşer dakikalık bölümlerine bakıldığında ise en çok golü ilk ve ikinci yarının son 15 dakikalarında buldu. Fenerbahçe, 31-45 ve 76-90 dakika aralıklarında üçer kez gol sevinci yaşadı. Sarı-lacivertliler en az golü ise ilk 15 dakika ile 46-60 dakika aralığında attı. Fenerbahçe, maçların bu bölümlerinde birer kez golle buluşabildi. Fenerbahçe'nin en çok gol yediği dakikalar ise üçer golle ilk 15 ve 31-45 dakika aralıkları oldu. Sarı-lacivertli takım, 16-30 ve 61-75 dakika aralığında ise kalesini gole kapadı.

Beşiktaş, ilk yarıda atıyor

Teknik direktör Şenol Güneş'in öğrencileri, bu sezon lig maçlarında en çok golü ilk devrelerde attı. Ligin geride kalan 5 haftasında 9 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, bu gollerin 5'ini ilk yarılarda buldu. Siyah-beyazlılar, ikinci yarılarda ise rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Yaptığı 5 maçta kalesinde 3 gol gören Beşiktaş, bunların 2'sini ilk yarılarda, 1'ini ise 2. yarılarda yedi.

Beşiktaş'ın 23. dakika şanssızlığı

Beşiktaş, bu sezon kalesinde gördüğü 3 golün 2'sini aynı dakikada yedi. Ligin ilk 5 maçının 3'ünde kalesini gole kapatan siyah-beyazlı takım, kalan 2 mücadelede filelerine giden 3 gole engel olamadı. Kasımpaşa'dan 2, Bursaspor'dan 1 gol yiyen Beşiktaş, 2 karşılaşmanın da 23. dakikalarında kalesinde gol gördü. Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa maçının 23. dakikasında Markus Neumayr, Bursaspor mücadelesinin 23. dakikasında ise Dzon Delarge'nin attığı golleri engelleyemedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşDerbiFenerbahçeFutbolSporSüper Lig
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