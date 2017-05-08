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Derbilerin kralı Fenerbahçe

Beşiktaş deplasmanında 1-1 berabere kalarak bu sezon derbi maçlarda rakiplerine boyun eğmeyen Fenerbahçe, derbilerde en fazla puan toplayan takım oldu

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Derbilerin kralı Fenerbahçe

Beşiktaş deplasmanında 1-1 berabere kalarak bu sezon derbi maçlarda rakiplerine boyun eğmeyen Fenerbahçe, derbilerde en fazla puan toplayan takım oldu. Advocaat yönetiminde bu sezon derbi maçlarda aldığı sonuçlarla rakiplerine üstünlük kurmayı başaran sarı-lacivertliler, Beşiktaş ve Galatasaray karşısında elde ettiği neticelerle dikkat çekti. Beşiktaş ve Galatasaray’la bu sezon oynadığı 4 lig maçında 8 puan toplamayı başaran Fenerbahçe, ezeli rakipleriyle arasındaki puan durumunda da zirvede yer aldı.

3 büyüklerin aralarındaki puan durumu

Takım             O G B M A Y P
1- Fenerbahçe 4  2 2 0  4 1 8

2- Beşiktaş      4 1  3 0  4 3 6

3- Galatasaray 4 0  1 3  2 6 1

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FutbolDerbiFenerbahçe
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