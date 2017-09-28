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Derbinin anlamı Akhisar maçında

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Teleset Mobilya Akhisarspor'a konuk olacak

28 Eylül 2017 Perşembe 12:39
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Derbinin anlamı Akhisar maçında

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'la karşılaşacak.

Süper Lig'de son iki haftada Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş'ı yenerek çıkışa geçen sarı-lacivertliler, Manisa deplasmanında üst üste 3. galibiyetini almak istiyor. Geride kalan 6 haftada teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde 11 puan toplayan sarı-lacivertlilerde cezalı futbolcular Luis Neto, İsmail Köybaşı ve Josef de Souza ile sakatlıkları bulunan Nabil Dirar ve Robin Van Persie, bu maçta forma giyemeyecek. Diğer sakat futbolcular Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'ın durumu ise son yapılacak antrenmanda belli olacak. Süper Lig'de haftanın açılış maçı yarın saat 20.00'de Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.

AA

Son Güncelleme: 28.09.2017 12:39
Anahtar Kelimeler:
Teleset Mobilya AkhisarsporSÜPERLİGSkrtelFutbolFenerbahçe
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