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Derbinin faturası ağır olacak

TFF Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Quaresma'yı disiplin kuruluna sevk etti

02 Mart 2018 Cuma 18:22
Derbinin faturası ağır olacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Ricardo Quaresma'yı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Ricardo Quaresma'nın, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında oynanan Fenerbahçe maçındaki kural dışı hareketi ve saldırısı nedeniyle tedbirli olarak kurula sevk edildiği belirtildi. Aynı karşılaşmada Beşiktaş Kulübünün, saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle Fenerbahçe Kulübünün de sevkinin gerçekleştiği kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFenerbahçeFutbolProfesyonel Futbol Disiplin KuruluRicardo QuaresmaSÜPERLİGTürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği
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