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Derbiye yabancı damgası

Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi karşılaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında son 10 yılda oynanan derbilerdeki gollerin büyük bölümü yabancı futbolculardan geldi.

20 Eylül 2017 Çarşamba 15:53
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Derbiye yabancı damgası

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki 93 yıllık rekabetteki son 29 randevuda filelere giden toplam 78 golden 60'ında yabancı futbolcuların imzası bulunuyor.

İki takım arasındaki 23'ü Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası, 2'si de TFF Süper Kupa olmak üzere son 29 resmi maçta Fenerbahçe'nin 46 golünden 35'ini, Beşiktaş'ın ise 32 golünden 22'sini yabancı futbolcuları kaydetti. Bu arada, Fenerbahçeli Dirk Kuyt ve Simon Kjaer ile Beşiktaşlı Dusko Tosic ve Marcelo Guedes de birer kez kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşayan yabancı futbolcular oldu.

Beşiktaş'ın golleri

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı son 29 maçta gollerini atan oyuncular şunlar: Bobo (6), Almeida (4), Nobre (2), Holosko (2), Olcay Şahan (2), Gomez (2), Aboubakar (1), Serdar Özkan (1), Yusuf Şimşek (1), Fink (1), Uğur İnceman (1), Guti (1), Ekrem Dağ (1), İbrahim Toraman (1), Simao (1), Egemen Korkmaz (1), Niang (1), Motta (1)

Siyah-beyazlıların 2 golünü de Fenerbahçeli Kuyt ve Kjaer kendi kalesini attı.

Fenerbahçe'nin golleri

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile yaptığı son 29 maçtaki golcüleri ise şunlar: Alex (10), Sow (8), Guiza (3), Kezman (2), Deivid (2), Semih Şentürk (2), Gökhan Gönül (2), Emenike (2), Van Persie (2), Tümer Metin (1), Selçuk Şahin (1), Niang (1), Cristian Baroni (1), Yobo (1), Stoch (1), Kuyt (1), Volkan Şen (1), Nani (1).

Sarı-lacivertli takımın diğer 4 golünü Beşiktaşlı Necip Uysal, Egemen Korkmaz, Tosic ve Marcelo kendi kalelerine attı.

Kuyt iki tarafa da gol attı

Fenerbahçeli Dirk Kuyt, derbi tarihinde kendi kalesine gol atan yabancı futbolcular arasında yer aldı. Hollandalı yıldız, 2012-2013 sezonunda BJK İnönü Stadı'nda kendi kalesine, 2013-2014 sezonunda ise Kadıköy'de takımı adına fileleri havalandırdı.

AA

Son Güncelleme: 20.09.2017 15:56
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSporNiangFutbolFenerbahçeDirk KuytDerbiBeşiktaş
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