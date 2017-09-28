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Derbiyi kim yönetecek?

Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak

28 Eylül 2017 Perşembe 13:15
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Derbiyi kim yönetecek?

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş'ın 1 Ekim Pazar günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ile Süleyman Özay üstlenecek. Müsabakada dördüncü hakem olarak da Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak.

Ligin 7. haftasında yapılacak maçlarda görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Fenerbahçe: Bülent Yıldırım

30 Eylül Cumartesi:

14.00 Osmanlıspor-Kasımpaşa: Özgür Yankaya

14.00 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor: Cüneyt Çakır

16.30 Kayserispor-Bursaspor: Hüseyin Göçek

19.30 Galatasaray-Kardemir Karabükspor: Alper Ulusoy

1 Ekim Pazar:

14.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor: Koray Gençerler

16.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: Halil Umut Meler

19.30 Göztepe-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

19.30 Beşiktaş-Trabzonspor: Fırat Aydınus

AA

Anahtar Kelimeler:
7. HaftaFutbolHakemlerSüper LigTürkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu
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