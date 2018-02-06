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Derhal istifa edin

Fenerbahçe Kulübü, MHK'ye istifa çağrısında bulundu

06 Şubat 2018 Salı 13:45
Derhal istifa edin

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, hakem atamalarıyla ilgili basında yer alan iddialar kaynak gösterilerek Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) istifa etmesi gerektiği savunuldu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "MHK'nin düşüncesinin adil yönetim anlayışı olmadığı, MHK tasarruflarının yanlı ve niyetli olduğu kamuoyu önünde açığa çıkmıştır. MHK Başkanı ve üyelerinin derhal istifa etmesi artık kaçınılmazdır. Aksi takdirde MHK'nin tasarruflarına güven kalmayacak ve Türk futbolu kısa süre içinde büyük bir kaosa sürüklenecektir." denildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeFutbolMerkez Hakem KuruluMHKSpor Toto Süper LigSüper LigTürkiye Futbol Federasyonu
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