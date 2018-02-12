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Dev heyecan kaldığı yerden

Yarın başlayacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk gününde, Basel-Manchester City ve Juventus-Tottenham karşılaşmaları oynanacak

12 Şubat 2018 Pazartesi 12:38
Dev heyecan kaldığı yerden

UEFA Şampiyonlar Ligi  son 16 turu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda yarın ve 14 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak. Bu turun ilk mücadeleleri, 20 ve 21 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.  Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi grup aşamasını geçen Beşiktaş, son 16 turu ilk maçında, 20 Şubat Salı günü Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 6-7 Mart ve 13-14 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.  Tamamı TSİ 22.45'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Basel (İsviçre) - Manchester City (İngiltere)

Juventus (İtalya) - Tottenham (İngiltere)

14 Şubat:

Real Madrid (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

Porto (Portekiz) - Liverpool (İngiltere)

20 Şubat:

Bayern Münih (Almanya) - Beşiktaş

Chelsea (İngiltere) - Barcelona (İspanya)

21 Şubat:

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Roma (İtalya)

Sevilla (İspanya) - Manchester United (İngiltere)

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Anahtar Kelimeler:
FutbolUEFA Şampiyonlar LigiSon 16 Turu
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