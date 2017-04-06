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Dev maçın hakemi belli oldu

Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor-Beşiktaş maçını Ali Palabıyık yönetecek

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Dev maçın hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu. Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak haftanın önemli maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 27. haftasındaki karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın: 
20.00 Bursaspor-Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu 

8 Nisan Cumartesi: 
15.30 Gençlerbirliği-Antalyaspor: Hüseyin Göçek
16.00 Gaziantepspor-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus 
19.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık 

9 Nisan Pazar: 
16.00 Kayserispor-Osmanlıspor: Mete Kalkavan 
19.00 Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor: Halil Umut Meler 
19.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor: Serkan Çınar 

10 Nisan Pazartesi: 
20.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Cüneyt Çakır
20.00 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor: Halis Özkahya 
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