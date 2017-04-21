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'Devler Ligi'nde Madrid derbisi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final eşleşmeleri belli oldu. Monaco, Juventus ile eşleşirken, İspanya derbisinde Real Madrid ile Atletico Madrid karşılaşacak

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'Devler Ligi'nde Madrid derbisi

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final kura çekimi yapıldı.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından yarı final turunda eşleşmeler belli oldu. İspanyol takımlarının eşleşmesinde organizasyonun son şampiyonu İspanyol temsilcisi Real Madrid, ilk maçta Atletico Madrid'i evinde ağırlayacak. Yarı finalin diğer müsabakasında ise Fransa temsilcisi Monaco ile İtalya ekibi Juventus karşılaşacak. İlk karşılaşma, Fransa'da gerçekleştirilecek. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk maçlar 2-3 Mayıs'ta, rövanşlar ise 9-10 Mayıs'ta oynanacak. Final maçına ise 3 Haziran'da Galler'in başkenti Cardiff'teki Ulusal Stadyum ev sahipliği yapacak.

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FutbolUEFA Şampiyonlar LigiKura çekimi
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