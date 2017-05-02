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'Devler Ligi' şartıyla United'ta

Manchester United, Atletico Madrid'in yıldız golcüsü Antoine Griezmann için astronomik bir teklif yapmaya hazırlanıyor

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'Devler Ligi' şartıyla United'ta

ESPN'in haberine göre; United, sözleşmesinde 100 milyon avroluk fesih bedeli bulunan Fransız oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti. Griezmann da kairyerine İngiltere'de devam etmek istiyor ancak United'ın önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edememe ihtimalinin bulunması, bu transferi çıkmaza sokuyor. 25 yaşındaki Fransız, United sezon sonunda Devler Ligi bileti alırsa büyük ihtimalle Ada yolunu tutacak. 100 milyon avroluk fesih bedelini vermeye gönüllü başka kulübün olmaması, bu transferde Kırmızı Şeytanlar'ı en büyük favori olarak öne çıkarıyor.

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Futbolİngiltere Premier LigManchester UnitedAntoine Griezmann
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