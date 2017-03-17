Di Maria ve Hernandez'i asla satmazdım

Ligde şampiyonluğun uzağında kalsa da Lig Kupası'nı kazanan ve UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselen Manchester United'da menajer Jose Mourinho, takımın önceki transfer politikası hakkında konuştu.



BBC'ye konuşan Portekizli teknik adam, "Buraya geldiğimde mutsuz bir kulüp vardı. Manchester United, benim asla almayacağım futbol cuları aldı ve benim asla satmayacağım futbolcuları sattı. Ben, Di Maria ve Javier Hernandez'i asla satmazdım" ifadelerini kullandı.

"POGBA İÇİN KOLAY DEĞİL"

105 milyon euro karşılığında transfer rekoru kırılarak takıma kazandırılan Pogba ile ilgili de konuşan Mourinho, "İtalya'dan sonra buraya alışmak elbette kolay değil. Hayal kırıklığına uğramadım. Daha iyiye gideceğini düşünüyorum" dedi.

"ZLATAN BENİM İÇİN SÜRPRİZ DEĞİL"

Son olarak Zlatan Ibrahimovic'e övgüler yağdıran deneyimli çalıştırıcı, "Dünyanın en iyi liginde başarılı olabilir mi? O her yerde bunu yapıyor! İnanılmaz bir oyuncu. Zlatan'ın performansı benim için sürpriz değil. Onu tanıyorum. Onu buralara getiren hırsı" şeklinde konuştu. (goal)