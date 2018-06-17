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Diego Maradona özür diledi

Moskova’da Arjantin-İzlanda maçını izlerken puro içen ve görüntülenen efsane futbolcu Maradona Rusya’dan ve taraftarlardan özür diledi

17 Haziran 2018 Pazar 17:44
Diego Maradona özür diledi

Rusya’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda ülkesi Arjantin’e destek vermek için Moskova’da Arjantin-İzlanda maçını izlerken puro içen ve görüntülenen efsane futbolcu Maradona Rusya’dan ve taraftarlardan özür diledi. Rusya’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda Arjantin’in İzlanda karşısındaki maçı izlerken puro içen ve görüntülenen Maradona hem seyirciden hem taraftardan tepki çekmişti. Rusya’da stadyumlarda, parklarda, kamu alanlarında sigara içmenin cezası bulunuyor. Rusya tarafından ceza işlemi yapılmadan Maradona özür mesajı yayınladı. Rusya’da bulunan stadyumlarda tütün mamulü kullanmanın yasak olduğunu bilmediğini söyleyen Maradona, “Arjantinliler için önemli ve zor bir maçtı. Maç sırasında gergin bir atmosfer vardı. Dürüstçe söylemek gerekirse stadyumlarda tütün mamullerinin yasak olduğunu bilmiyordum. Bu nedenle tüm taraftarlardan ve organizasyon komitesinden özür diliyorum. Arjantin’in bize her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Bu yüzden daha fazla destek verelim” ifadelerinde bulundu.

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RusyaDünya KupasıMaradonaPuroözür Diledi
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