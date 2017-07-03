Dirar kampa yarın katılıyor

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma çalışmaları ile başladı. Aşırı sıcaklar nedeniyle yüzlerine güneş kremi süren futbolcular, yarı sahada gruplara ayrılarak, 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda, dar alanda taktik çalışma ve kanat organizasyonları gerçekleştirildi. Takım, kanatlardan yapılan ortalara gol vuruşlarıyla çalışmayı tamamladı.

Kamp döneminde ilk defa takımla antrenman sahasına inen Hollandalı yıldız Robin van Persie, ayrı olarak koştu. Brezilyalı forvet oyuncusu Jose Fernandao'nun ise salonda özel program uyguladığı belirtildi. Bu arada milli futbolcular Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım ile Martin Skrtel, Simon Kjaer ve yeni transfer Nabil Dirar'ın yarın kampa katılacağı öğrenildi. Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

Minik taraftarlar antrenmanı izledi

Öte yandan Karadeniz Ereğli Çocuk ve Gençlik Kulübü ile Futbol Okulu'ndan minik öğrenciler, antrenmanını izledi. Minik taraftarlar sarı-lacivertli futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Van Persie kendisine sevgi gösterilerinde bulunan çocuk taraftarları selamladı. Antrenman sonrası Teknik Direktör Aykut Kocaman ve futbolcular, minik taraftarların yanına giderek, fotoğraf çektirdi.