Divan'da Koç coşkusu

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun temmuz ayı olağan toplantısı başladı.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan toplantıya Ali Koç, kulüp başkanı olarak ilk kez katıldı. Sarı-lacivertli kulübün yeni yönetim kurulu da salondaki yerini aldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, kulübün yakın zamanda iki seçim geçirdiğini belirterek şunları kaydetti:

"Önce Divan Kurulu için beni tekrar seçtiniz. Daha sonra 2-3 Haziran'da hem kulüp hem de Türk spor tarihine geçen katılımla yeni yönetimi seçtik. Demokratik, şeffaf ve adil şekilde sonuca ulaştık. Sandıklardan Ali Koç, başkan çıktı. Sayın Başkanımızın listesi de aynı şekilde büyük oy farkıyla kazandı ve göreve başladı. Kısa zamanda kendileri durum tespiti yapıyorlar. İnşallah 3 senelik dönemde yeni başkan ve kurulları, camiamızı olduğu yerden daha yüksek yerlere taşırlar. Sandıktan seçilen başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizle dayanışma içinde onlara destek vereceğiz."

Türkiye'nin de 24 Haziran'da önemli bir seçimden geçtiğini aktaran Vefa Küçük, "Ülkemizde 24 Haziran'da demokratik şekilde yapılan seçimle yeni seçilen Cumhurbaşkanımız ve milletvekillerimize de başarılar diliyoruz. Biz Fenerbahçe olarak siyasetin dışındayız ama birey olarak seçmeniz. Fenerbahçe olarak ne iktidarın ne de muhalefetin yanında yer alırız. Türk sporuna yön veren en büyük sivil toplum örgütüyüz." ifadelerini kullandı.

Vefa Küçük, Ali Koç ve yönetimindekilerin isimlerini tek tek okuyarak üyelere takdim etti.

Küçük, Ali Koç'u anons etmeden kürsüden ayrılınca divan kurulu üyeleri tepki verdi. Bunun üzerine tekrar kürsüye gelen Küçük, "Fenerbahçe'de hiçbir başkan unutulmaz. Hele hele yeni seçilen başkan hiç unutulmaz. Sizden büyük bir alkış beklediğim için anons etmedim. Alkışı bekledim ve şimdi anons ediyorum." dedi. Koç, isminin Vefa Küçük tarafından okunmasıyla divan kurulu üyelerinden alkış aldı.