Divan Kurulu'nda gerilim

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, başkan adaylığını açıklayan Ali Koç'a sert sözlerle tepki gösterdi.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında üyelerin konuşmalarının ardından kürsüye gelen Şekip Mosturoğlu, özellikle başkan adayı Ali Koç'a yönelik açıklamalarda bulundu. Koç'un, seçim sürecinin saygılı bir şekilde geçmesi temennisinde bulunduğunu ancak bazı şeylerin karşılıklı olması gerektiğini söylediğini aktaran Mosturoğlu, "Ali Bey önce sponsorlu, paralı fenomen hesapları kapattırın. Buralardan 24 saat bize ve ailemize küfür ediyorlar. Kimse bunu hak etmez. Bunu sizin için yapanlar, iyilik yapmıyor. Bunu kardeşiniz ve arkadaşınız olarak söylüyorum." dedi.

Toplantı sonrası yine bu tür sosyal medya hesaplarında kendilerine küfür edileceğini bildiklerini dile getiren Mosturoğlu, "Buna üzülüyorum. Bize yönelik tepkinize karşın, maddi karşılığını sizin yatırdığınız üyeler de var. Bizimle çalışan bir notere arkadaşlarınız talimat vermiş, üyelerin işlem ücretleri alınmıyor. Ayrıca üyelerin listeleri mart ayında kesinleşir. Şu anda yeni üye yok. Hem tarih olarak yanlış hem de tüzüğe aykırı. Bazı arkadaşlar noterlere gidiyorlar ve sizin adınıza işler yapıyorlar. Bunu yapmak da ayıptır." diye konuştu. Koç'un, kulüp eski yöneticisi Mehmet Ali Aydınlar'la ilgili sözlerini hatırlatan Mosturoğlu, "Mehmet Ali Aydınlar'la ilgili 2012 yılında yaptığınız konuşmanın arkasında olduğunu söylediniz. Peki Wyndham Otel'deki organizasyonunuzu desteklemeye gelen ama zamanında Mehmet Ali Aydınlar'ın listesinde olanlar da aynı durumda mı?" sorusunu sordu.

"Fenerbahçe dostuna dost, düşmanına düşmandır"

Şekip Mosturoğlu, Ali Koç'un sözlerinde çok sıkıntılı buldukları noktalar olduğunu anlatarak, "Başkan olduğunuzda Fenerbahçe'nin saygın ve saygılı bir kulüp olacağını söylüyorsunuz. Bu çok sıkıntılı bir söylem. Fenerbahçe saygın bir kulüptür. Fenerbahçe dostuna dost, düşmanına düşmandır. Fenerbahçe kimseye saygısızlık yapmaz." şeklinde konuştu.

Yine Koç'un, galibiyet için her şeyin mübah sayıldığı iddiası bulunduğunu savunan Mosturoğlu, "Bu da çok sıkıntılı bir söylem. Şu anda kulüp üyesi 160 çalışanımız var. 2009'da sizin de yönetici olduğunuz dönemde, Dernekler Masası'ndan gelen, 'Bu kişilerin oy hakkı olmalı.' uyarısıyla tüzükte değişiklik yaptık. Siz de onayladınız. Gerçekler bu kadar saptırılabilir mi? Kaldı ki bu arkadaşlar oy için şerefini satacak insanlar mıdır?" yorumunu yaptı. Mosturoğlu, Ali Koç'un mali kayıtları görememekten yakındığına dikkati çekerek, "Biz 2012 yılına kadar beraberdik. Ne zaman konsolide edilmiş bilançolar ve mali kayıtlar sonuluyordu. Veya sunulmuyordu da neden itiraz etmiyordunuz. Seçim döneminde tek aday sizsiniz. Bir mağduriyet içinde olacağınız durum da yok. Buna rağmen gelip bize haksızlık yapmayın." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Koç'a geçmişte yaptığı bir açıklamayı hatırlatarak göndermede bulunan Şekip Mosturoğlu, "Hep aynı noktada olduğunu söylüyorsunuz. Bir şey sormak istiyorum; 'Şahsi sevdam aileme zarar verecek.' derken, ne düşünüyordunuz? Şahsi davam benim aileme zarar verdi Ali Bey ama hep buradaydım." ifadelerini kullandı.