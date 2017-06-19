Dodo Giresun'da kaldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, orta saha oyuncusu Dodo ile sözleşme yeniledi. Kulüp Başkanı Bozbağ, yaptığı yazılı açıklamada, son iki sezondur Giresunspor forması giyen Brezilyalı oyuncu Dodo ile iki yıllık sözleşme imzaladıklarını belirtti. Dodo transferinin camiaya hayırlı olmasını dileyen Bozbağ, kulübün menfaatleri doğrultusunda transfer çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.





Gökhan Süzen ile sözleşme imzaladık

Başkan Mustafa Bozbağ, Gökhan Süzen ile sözleşme imzaladıklarını, anlaşma sağladıkları Caner Arıcı'nın kulübü Osmanlıspor ile görüşeceklerini bildirdi. Bozbağ, Giresunspor'un tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, geçen sezon Sivasspor forması giyen defans oyuncusu Gökhan Süzen ile bir yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Lisansı Osmanlıspor'da bulunan defans oyuncusu Caner Arıcı ile anlaştıklarını ifade eden Bozbağ, "Caner Arıcı'nın da kendisiyle anlaştık, kulübü Osmanlıspor ile görüşmemiz olacak." dedi. Bozbağ, orta saha oyuncusu Yunan asıllı İsveçli oyuncu Panajotis Dimitriadis'e daha önce teklif sunduklarını anımsatarak, "Kendisini isteyen başka kulüpler de varmış. Biz kendisine teklifimizi yaptık ancak Dimitriadis'in Giresunspor'da kalma ihtimalini düşük görüyorum. Bekleyip göreceğiz." diye konuştu. Takım kaptanı kaleci Eser Altın ile yolları ayırdıklarını dile getiren Bozbağ, "Bizle beraber olduğu sürece bizi yormayan, kişilik olarak da düzgün bir arkadaşımızdı. Kendisine bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum. Yedek kaleci Anıl Atağ ise yüzde 90 takımda kalacak." ifadesini kullandı. Bozbağ, ödemeleri yapıp akıttıkları terin karşılığını verdikten sonra takımdaki bazı oyuncularla da yolları ayıracaklarını belirterek, çoğu isimle yeniden anlaşmayı düşünmediklerini kaydetti. Mustafa Bozbağ, teknik direktör konusunun muhtemelen Ramazan Bayramı'ndan sonra netleşeceğini vurgulayarak, görüştükleri ve görüşecekleri isimler olduğunu aktardı. Bozbağ'ın toplantısının ardından tesislerde gazetecilere açıklama yapan Gökhan Süzen ise Giresunspor'un bu sene hedefinin büyük olduğunun farkında olduğunu ifade ederek, "Ben geçen sezon şampiyonluk yaşadım. Güzel bir ortam oluşturursak, şampiyonluk yaşayabiliriz." şeklinde konuştu.