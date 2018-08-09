"Doğru zamanda Türkiye'ye geldim"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un İngiltere'den transfer ettiği Senegalli oyuncu Armand Traore, yeni bir soluk aradığı için Türkiye'yi tercih ettiğini söyledi.

Traore, yaptığı açıklamada, bazen insanların farklı şeyler için yeni adımlar atması gerektiğine işaret ederek, kendisinin de bu anlamda yeni bir ülke ve yeni bir başlangıç için Türkiye'yi tercih ettiğini vurguladı.

Uzun yıllar İngiltere'de futbol oynadığının altını çizen Traore, Arsenal'in yanı sıra İtalya'da Juventus gibi önemli ekiplerde görev yaptığını, kariyerinin 13 yılının İngiltere'de geçtiğini aktardı. Traore, Türkiye'de bir çok arkadaşı olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: "Onlarla görüşürken Süper Lig'i takip etme imkanı buluyordum. Türkiye liginin kalitesi ile ilgili bilgim vardı. Transferimin ardından elbette İngiltere ve İtalya'daki antrenman metotları ile Türkiye'deki antrenman metotlarının farklı olduğunu gördüm. Kendimi Türkiye'ye uyarlamaya çalışıyorum. Çok fazla vakit alacağını zannetmiyorum."

Türkiye'nin kendisi için yeni duygular ortaya çıkardığını belirten sol bek, "İngiltere'de uzun süre oynadıktan sonra yeni bir soluk arıyordum. Kendime yeni bir hedef arıyordum ve Çaykur Rizespor'un da Süper Lig'e yeni yükseldiği için hedefleri vardı. Türkiye'ye gelmek için en doğru zamanın bu yıl olduğunu düşündüm ve geldim. Türkiye benim için yeni bir soluk." ifadelerini kullandı.

"Çaykur Rizespor bana Türkiye fırsatını sundu"

İngiltere'de son 6 ayının sıkıntılı geçtiğine işaret eden 29 yaşındaki Senegalli Traore, "Nottingham Forest ile hiçbir sorunum yoktu ama yeni gelen hocamın ön yargıları vardı ve maalesef yıkamadım." diye konuştu. Traore, Cardiff'e gidince iyi bir başlangıç yaptığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Milli takıma gidip döndükten sonra takım iyi oynuyordu ve milli takımdan dönüşte yedek konumuna düştüm. Takım iyi giderken 'Ben neden oynamıyorum?' demek biraz bencilce düşünce olurdu. Sezon sonunda ise teklifler gelince doğru kararın Türkiye olduğunu düşünerek teklifi kabul ettim. Türkiye'den daha önce resmi teklif almadım ama sürekli menajerim Türk kulüpleri ile görüşüyordu. Çaykur Rizespor bana Türkiye fırsatını sundu. Bende bu sayede Türkiye'ye geldim."

Çaykur Rizespor ile birlikte yeni bir başlangıç planı yaptığının altını çizen Armand Traore, "Çaykur Rizespor'da Süper Lig'e yeni yükselen bir ekip ve ilk hedefimiz ligdeki yerimizi garanti altına almak, ligde kalmak. Burada göstereceğim performans ile yeniden milli takımda süre almak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu. Traore, Türkiye'de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunun altını çizerek, "Ailem kısa süre içinde 3 çocuğumun okulu nedeniyle İstanbul'a taşınacak. Bir ayağım ailem nedeniyle İstanbul'da, iş hayatım ise burada olacak." dedi.

Rize'yi çok sevdiğini dile getiren Traore, "Rize ile ilgili keşfedilecek çok şey var. Kamplar nedeniyle fazla inceleme fırsatı bulamadık. Yağmur bu şehrin bir parçası." diye konuştu.