Doğum gününde sözleşme yeniledi

Trabzonspor Kulübü, futbolcusu Okay Yokuşlu'nun gelecek sezon bitiminde sona erecek sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Medical Park Arena'da düzenlenen ve kulüp başkanı Muharrem Usta'nın da yer aldığı törende 23. yaş gününü kutlayan Okay Yokuşlu, kendisini 2019-2020 sezonu sonuna kadar bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Okay Yokuşlu, "Şu anda kulüp içinde yönetimden teknik ekibe kadar, takım arkadaşlarım, personelimiz büyük uyum içindeyiz. Ben de uyum içindeki bir parçayım ve çok mutluyum. Yakalayacak olduğumuz başarılarda bana da bir pay sahibi olabilme şansı verdiği için başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi. Trabzonspor'a ilk geldiği günkü heyecanı yaşadığını anlatan Okay, "Burada mutluyum. Her şey çok güzel gidiyor. Takım içinde hiçbir taraf bozuk diyemem. Herkes işini çok iyi yapıyor, taraftarımız arkamızda. Biz de çok şükür onlara karşılık vermeye başladık. Mutluyum, huzurluyum ve bu huzurumu bozmak istemedim. Büyük başarılar yakalayacağımıza inandığım için buradayım." değerlendirmesinde bulundu.

Okay, sezon başında yeniden yapılanma içinde oldukları için bazı sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Bazı şeyler hemen olmuyor, oturması zaman alıyor. Hocamız ve takım arkadaşlarım gerçekten bu başarıyı yakalama yolunda maksimum çaba sarf ediyoruz. Bunun meyvelerini almaya başladık. Ben ve takımımız daha iyi olmaya çalışıyoruz. İlk geldiğimde dışarıdan duyduklarımdan daha fazlasını yaşadım. Bir şehrin sembolü Trabzonspor ve herkes onun arkasında. Trabzon halkı her şeyi, sevinci, üzüntüyü uçlarda yaşıyor. Onların sevincini görmek bizi daha mutlu ediyor. İnsanların takıma, Trabzonspor'a bağlılığı beni en çok etkileyen şey oldu. Kardemir Karabükspor maçında attığım gole annem babam benden daha fazla sevindi. Her zaman daha iyi olmaya çalışacağım. Burada bir şeyler başardıktan sonra ben de Avrupa'da ülkemi temsil etmek istiyorum."