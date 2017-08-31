"Dönmek için her şeyi yaptım"

Galatasaray’ın yeni transferi Jason Denayer, Galatasaray’a dönmek için her şeyi yaptığını söyledi.

Galatasaray’ın 2015-2016 sezonunun ardından bir kez daha kiralık olarak Manchester City’den kadrosuna kattığı Jason Denayer, Galatasaray Televizyonu’ndan açıklamalarda bulundu.

"Burada olmaktan çok mutluyum"

Denayer transfer sürecinde yaşadıkları zorlukları anlatırken, “Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Buraya dönmek benim 2 senemi aldı. Bundan dolayı çok sevinçliyim. İki senelik zor bir süreçti bu. Manchester City beni farklı takımlara kiralamak istedi. Bu sene de beni İspanya’ya göndermek istiyorlardı. Fakat ben buna karşı çıktım ve Galatasaray’a dönmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Ve sonucu elde ettim, şu anda buradayım” dedi.

"BEN BURADA KENDİMİ EVİMDE GİBİ HİSSETTİM"

Galatasaray’da neden bu kadar oynamayı çok istediği sorulan Belçikalı oyuncu bu soruya ise “Burada bana çok fazla yardım ettiler. Saha içinde olsun, saha dışında olsun Ben burada kendimi evimde gibi hissettim. Bu nedenden dolayı da Galatasaray’a tekrardan geri gelmek istedim” yanıtını verdi.

"Bir önceki sefer havalanında son dakikaya kadar bekledim"

Geçtiğimiz sezon da transferi gündeme gelen ve transfer sezonun son saatlerinde havaalanında Galatasaray’a gelmek için bekleyen Denayer, bu süreci ise “Evet, bir önceki sefer havaalanında son dakikaya kadar bekledim. Ve olmadığını duyunca çok üzüldüm” sözleriyle anlattı.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Sarı-kırmızılı taraftarların kendisini gecenin geç saatlerinde olmasına karşın havaalanında karşılaması hakkında “Benim için çok güzel bir şeydi beni gelip oradan almaları Bu sevgi karşılıklı. Ben de onları seviyorum. Bu karşılıklı sevgimizin bir göstergesi” şeklinde anlatan 22 yaşındaki futbolcu Galatasaray’da yeniden forma giymek için sabırsızlandığını da “Türk Telekom Stadı’na çıkacağım için çok heyecanlıyım. O anı sabırsızlıkla bekliyorum” sözleriyle anlattı.

"YİNE 64 NUMARALI FORMAYI GİYECEĞİM"

Jason Denayer, Galatasaray’daki hedefini “Benim buradaki öncelikli hedefim ligde şampiyonluğa ulaşmak ve ilerleyen sene Şampiyonlar Ligi’ne katılmak” şeklinde aktarırken yeniden 64 numaralı formayı giyecek olmasıyla ilgili de “Daha önceden 64 numarayı neden giydiğimi açıklamıştım. Şimdi de aynı nedenler geçerli. Yine 64 numarayı giyeceğim” ifadelerini kullandı. Son olarak taraftara da mesaj veren Belçikalı savunma oyuncusu “Stadımızdaki maçları seyrettim ve stadın dolu olduğunu gördüm. Bundan sonraki maçlarda da yine taraftarımızın gelip aynı şekilde stadı doldurmasını diliyorum” diye konuştu.