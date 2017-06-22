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Dortmund 70 milyona satacak

Birçok talibi olduğu söylenen Gabonlu milli golcü bu yaz bir kulüp 70 milyon euro'luk etiketini ödemeye karar verirse takım değiştirecek

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Dortmund 70 milyona satacak

Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, Pierre-Emerick Aubameyang'la ilgilenen ekipleri resmi tekliflerini sunmaya çağırdı.

Gabonlu golcünün ismi uzun süredir Signal Iduna Park'tan ayrılık dedikodularında geçiyor. Real Madrid, PSG, Liverpool, Chelsea ve Manchester City golcü isim için adı geçen kulüplerden. Goal geçtiğimiz pazartesi yaptığı haberde City'nin Auba için bir hamle düşünmediğini, PSG'nin artık oyuncuyla ilgilenlmediğini ortaya çıkarmıştı. Dortmund ise Aubameyang için ilgili olduğu söylenen kulüplerden teklif bekliyor. Bundesliga ekibi hâlâ yıldız golcüsünü kadroda tutma umudu koruyor ama gerçekçi teklifleri de değerlendirmeyi düşünüyorlar. Bild'e konuşan Watzke şu ifadeleri kullandı: "Aubameyang için isteğini finansal olarak gösteren kulüplerin tekliflerini dinlemeye hazırız."

Aubameyang'ın Dortmund'la 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor, Alman ekibinin 70 milyon euro civarında bir teklif alması halinde oyuncusunu satacağı düşünülüyor.
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FutbolBorussia DortmundHans-Joachim WatzkePierre-Emerick Aubameyang
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