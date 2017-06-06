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Dortmund, Ajax'ın hocasını kaptı

Borussia Dortmund, teknik direktörlüğe Peter Bosz'u getirdi

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Dortmund, Ajax'ın hocasını kaptı

Borussia Dortmund kulübü, Thomas Tuchel'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Peter Bosz'u getirdiğini açıkladı. 

Alman ekibi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Bosz ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu. Dortmund resmi hesabından atılan tweet'te şu ifadeler yer aldı: "Peter Bosz, Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü oldu. Kendisiyle 2019'a kadar sözleşme imzaladık. Öğleden sonra düzenleyeceğimiz basın toplantısında daha fazla bilgi vereceğiz." Bu sezon Ajax'ı Avrupa Lig finaline çıkararak büyük sükse yapan Bosz, birçok Avrupa devinin radarına girmişti ancak tercihini Alman ekibinden yana kullandı.
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