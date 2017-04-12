Dortmund'daki saldırı araştırılıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde dün oynanması planlanan Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi sarı-siyahlı takım otobüsüne yönelik yapılan saldırıya ilişkin soruşturmayı Almanya Federal Başsavcılığının üstlendiği bildirildi.



Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Alman ekibinin takım otobüsüne yönelik saldırı konusunda soruşturma başlatıldığı ve bugün konuyla ilgili basın açıklaması yapılacağı ifade edildi. Alman Haber Ajansı'nın (DPA) güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlerinde, polisin olay yerinde bulunan yazının ardından aşırı sol grubun eylemi üstlendiğine ilişkin ikinci bir yazıyı daha incelediği belirtildi. Olay yerinde bulunan yazıda, aralık ayında Berlin’deki terör saldırısına ve Almanya’nın Suriye’de DAEŞ’e karşı kullandığı Tornado uçaklarına işaret edildiği bilgisi verildi. Olayın şiddet yanlısı taraftarlar veya şantaj yapmak isteyenler tarafından da işlenmiş olabileceği, Almanca yazılan ve herhangi bir imza taşımayan notun, gerçek olup olmadığının inceleneceği de paylaşıldı.

Dortmundlulardan taraftar dayanışması

Dortmundlular, saldırıdan sonra Monacolu taraftarlar için kalacak yer organize ederek dayanışma örneği gösterdi. Borussia Dortmund-Monaco maçının ertelenmesinin ardından internet üzerinden #bedforawayfans etiketiyle yapılan çağrı üzerine birçok gönüllü kapılarını Fransız taraftarlar için açtı.

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