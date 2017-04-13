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Drogba ikinci lig takımına ortak oldu

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Fildişi Sahilli futbolcu Didier Drogba, ABD İkinci Futbol Ligi (USL) takımlarından Phoneix Rising'e ortak olduğunu duyurdu

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Drogba ikinci lig takımına ortak oldu

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Fildişi Sahilli futbolcu Didier Drogba, ABD İkinci Futbol Ligi (USL) takımlarından Phoneix Rising'e ortak oldu.

Drogba sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamada, ortaklık anlaşması imzaladığı Phoneix Rising'de yönetici ve futbolcu olarak görev alacağını bildirdi. Futbol oynamaya devam etmek istediğini belirten 39 yaşındaki Drogba, "Aynı anda hem takım sahibi hem de futbolcu olmak olağan dışı bir durum ama benim için heyecan verici olacak. Gelecek kariyerim için bu önemli bir hazırlık." ifadelerini kullandı. Galatasaray'da 1,5 sene forma giyen golcü futbolcu, kariyerinde Guingamp, Marsilya, Chelsea ve Şanghay Shenhua formaları da giymiş, son olarak da ABD Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Montreal Impact'de oynamıştı. Dört aydır futboldan uzak kalan Drogba, son takımı Montreal Impact ile 41 resmi maçta 23 gol kaydetmişti.
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FutbolDrogbaABD İkinci LigPhoneix Rising
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