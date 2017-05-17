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Dudu'dan Beşiktaş'a cevap

Brezilya Ligi takımlarından Palmeiras'ın formasını giyen Brezilyalı sol açık Dudu, Beşiktaş'a transfer haberleri hakkında net konuştu

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Dudu'dan Beşiktaş'a cevap

Brezilya basınına konuşan 25 yaşındaki futbolcu, ''Böyle söylentiler her zaman çıkacaktır. Her habere inanmamak lazım. 2020 yılına kadar Palmeiras ile sözleşmem devam ediyor ve ayrılmak gibi bir düşüncem asla olmadı. Hakkımda çıkan haberler umurumda değil. Ben sadece önümüzdeki maça bakıyorum'' şeklinde konuştu.


FİKRET ORMAN, 'İLGİLENİYORUZ' DEMİŞTİ
Palmeiras takımı ile 130 maça çıkan ve 30 gol atan futbolcu, geçen yıl kazanılan şampiyonlukta önemli pay sahibi futbolculardan biri olmuştu. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, katıldığı bir canlı yayında açık bir şekilde ''Dudu transfer listemizde bulunan, izlediğimiz ve beğendiğimiz bir futbolcu'' sözlerini kullanmıştı.

DUDU'DAN BEŞİKTAŞ MAÇINA ÖZEL İLGİ
Beşiktaş'ın yeni sezon için transfer listesinde olan Brezilyalı futbolcu Dudu, Olympique Lyon maçına özel ilgi göstermişti. Siyah-beyazlı takımın yeni sezon için transfer listesinde olan Brezilyalı futbolcu Dudu, Lyon maçına özel ilgi gösterdi. ESPN'de yer alan haberde, Beşiktaş-Olympique Lyon karşılaşmasını televizyonda izleyen Palmeiras'lı Dudu, Talisca'nın gollerinde de yaşadığı sevinçle ilgi çekmişti. Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Dudu, vatandaşı Talisca'nın Lyon maçında attığı her iki golde de sosyal medyaya tebrik işaretleri koyması Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandırmıştı. (sporx)
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