'Dünya' kadar derdimiz var

Dünya Kupası Grup Eleme maçında Eskişehir’de oynanan Türkiye-İzlanda karşılaşmasında konuk takım 3-0 galip geldi.

Maçtan Dakikalar

10. dakikada Emre Belözoğlu’nun ceza sahası dışarısından bekletmeden çektiği sert şutta top üstten auta çıktı.

12. dakikada milli takım oyuncuları faul beklerken, Bjarnason soldan ceza sahası içerisindeki Bödvarsson’u gördü. Mutlak gol pozisyonunu Çağlar araya girerek savuşturdu.

14. dakikada İzlanda’nın kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde Gudmundsson yükseldi, Sigurdsson kafa ile vuruşunu yaptı fakat Oğuzhan kale çizgisinden topu kafasıyla çıkarmayı başardı.

18. dakikada sol kanatta topla buluşan Caner, ceza yayının az gerisindeki Oğuzhan’ı gördü. Oğuzhan’ın şutunda meşin yuvarlak sağ kale direğine yakın bir mesafeden dışarı çıktı.

32. dakikada ani gelişen İzlanda atağında Bödvarsson sol kanattan ceza sahasına girerek yerden ortalıyor. Müsait pozisyondaki Gudmundsson sağ köşeye meşin yuvarlağı bırakıyor. 0-1

39. dakikada Bödvarsson bir kez daha savunmayı geçerek Bjarnason’a bıraktı. Volkan ile karşı karşıya kalan Bjarnason, takımının ikinci golünü aşırtma bir vuruşla kaydetti.

50. dakikada sağ kanattan gelen ortayı Aron Gunnarsson ceza sahası içine indirdi. Yaşanan karambolde son vuruşu Kari Arnason yaparak ağaları sarstı. 0-3

56. dakikada A Milli Takım’ın kazandığı serbest vuruşu Caner Erkin kullandı, kaleye yönelen topa kaleci Halldorsson zorlanmadan sahip oldu.

71. dakikada Emre Mor’un kullandığı kornere ceza sahası içerisinde yükselen Mehmet Topal’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

77. dakikada Caner’in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Oğuzhan’ın vuruşunda meşin yuvarlak sağ kale direğinin yanından dışarı çıktı.

84. dakikada Oğuzhan’ın pasını değerlendiren Cenk Tosun’un yerden sert şutunda top farklı şekilde oyunu terk etti.

87. dakikada Ozan sol kanatta hızlanan Burak’a pasını verdi. Rakibi ile omuz omuza ilerleyen Burak, ceza sahasında yerden vuruşunu yaparak topu taca gönderdi.

90. dakikada hızlı çıkan İzlanda’da Bödvarson’un yerden ortasına Bjarnason istediği vuruşu yapamayarak topu dışarı gönderdi.

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Szymon Marciniak xx, Pawel Sokolnicki xx, Tomasz Listkiewicz xx

Türkiye: Volkan Babacan xx, Emre Belözoğlu xxx (Yunus Mallı dk. 79 x), Cenk Tosun xx, Arda Turan xxx (Emre Mor dk. 60 xx), Çağlar Söyüncü xx, Oğuzhan Özyakup xx, Mehmet Topal xxx, Burak Yılmaz xx, Caner Erkin xx, Nuri Şahin xxx (Ozan Tufan dk. 46 xx), Kaan Ayhan xx

Yedekler: Sekan Kırıntılı, Harun Tekin, Sabri Sarıoğlu, İsmail Köybaşı, Ömer Toprak, Okay Yokuşlu, Selçuk İnan, Yusuf Yazıcı, Enes Ünal

Teknik Direktör: Tayfur Havutçu

İzlanda: Hannes Halldorsson xx, Birkir Savarsson x, Ragnar Sigurdsson x, Johann Gudmundsson xx (Ari Skulason dk. 82 x), Birkir Bjarnason xx, Gylfi Sigurdsson xx, Alfred Finnbogason xx (Rurik Gislason dk. 79 x), Kari Arnason x, Aron Gunnarsson xx (Sverrir Ingason dk. 65 xx), Hordur Magnusson xx, Jon Badi Bödvarsson xx

Yedekler: Ögmundur Kristinsson, Runar Runarsson, Jon Gudni Fjoluson, Hjörtur Hermannsson, Arnor Smarason, Runar Mar Sigurjonsson, Olafur Skulason, Vidar Orn Kjartansson, Arnor Ingvi Traustason

Teknik Direktör: Heimir Hallgrimsson

Goller: Johann Gudmundsson (dk. 32), Birkir Bjarnason (dk. 39), Kari Arnason (dk. 50) (İzlanda)

Sarı Kartlar: Çağlar Söyüncü, Arda Turan, Caner Erkin (Türkiye), Johann Gudmundsson (İzlanda)