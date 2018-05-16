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Dünya Kupası hakemine şike cezası

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, Dünya Kupası'nda görev alacak hakemler arasında bulunan Fahad Al-Mirdasi'ye şike yaptığı gerekçesiyle ömür boyu men cezası verdi

16 Mayıs 2018 Çarşamba 11:29
Dünya Kupası hakemine şike cezası

Rusya'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'nda görev alacak hakemler listesinde bulunan Suudi Arabistanlı hakem Fahad Al-Mirdasi, şike gerekçesiyle futboldan ömür boyu men cezası aldı.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonundan (SAFF) yapılan açıklamada, şike teşebbüsünde bulunduğu tespit edilen hakem Fahad Al-Mirdasi'ye futboldan ömür boyu men cezası verildiği ve adının Dünya Kupası listesinden çıkarılarak cezasının uluslararası boyutta genişletilmesi için FIFA'ya başvurulduğu belirtildi. Açıklamada, Al-Mirdasi'nin geçen hafta sonu El-Faisaly ile El-Ittihad arasında oynanan Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası finali öncesinde şike girişiminde bulunduğu kaydedildi.

Hakem Al-Mirdasi, maç öncesinde El-Ittihad Kulübü'nün başkanı Hamad Al-Senaie ile WhatsApp üzerinden mesajlaşarak söz konusu karşılaşma için şike teklifinde bulunduğu ifade edildi. Hamad Al-Senaie'nin cep telefonundaki yazışmaları SAFF'a yollamasının ardından emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınan Al-Mirdasi'nin ise şike teşebbüsünü itiraf ettiği bildirildi.

Yaşananların ardından final maçının başlamasına saatler kala görevinden alınan Al-Mirdasi'nin yerine maçı İngiliz hakem Mark Clattenburg yönetti. Normal süresi 1-1 eşitlikle geçen mücadeleyi uzatmalarda attığı gollerle El-Ittihad, 3-1 kazandı.

FIFA kokartını 2011'de alan ve ülkesinin son yıllarda yetiştirdiği en başarılı hakemler arasında gösterilen Al-Mirdasi, geçen yıl FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda da görev almıştı.

AA

Son Güncelleme: 16.05.2018 13:10
Anahtar Kelimeler:
ŞikeSuudi ArabistanFIFA Dünya KupasıFahad El-Mirdasi
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