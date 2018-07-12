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Dünya Kupası hayal kırıklığı

İngiltere basını takımlarıyla gurur duyuyor

12 Temmuz 2018 Perşembe 12:30
Dünya Kupası hayal kırıklığı

İngiltere basını, takımlarının 2018 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan'a elenmesini üzüntü ve gururla karşıladı.

Daily Mirror gazetesi, İngiltere Milli Takımı'nın Hırvatistan'a Dünya Kupası yarı finalinde uzatma devreleri sonucu 2-1'lik skorla elenmesini, "Kahramanlar" manşetiyle okuyucularına duyurdu. Karşılaşma haberinde, "İngiltere için Dünya Kupası'nda kalp kırıklığı. Hepinizle gurur duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Daily Express gazetesinin maç haberinde, İngiltere Milli Takımı'na performansından dolayı teşekkür edilirken, "Rüyayı yaşadık" manşeti okuyuculara aktarıldı.

The Telegraph gazetesi, İngiltere'nin Dünya Kupası'na vedasını, "Başınızı dik tutun" manşetiyle duyurdu. Gazetede, Dünya Kupası'ndan elenilmesine rağmen golcü futbolcu Harry Kane'in bu vedanın İngiltere için bir başlangıç olduğunu vurguladığı sözüne yer verildi.

The Guardian gazetesinde yer alan maç haberinde, "Rüyanın sonu. İngiltere, Dünya Kupası'ndan elendi." değerlendirmesi yapıldı.

Daily Mail gazetesinde "Eve dönüyorlar" başlığı kullanılırken şampiyonluğa bu kadar yakınken elenilmesinin milyonlarca taraftarı gözyaşlarına boğduğu ifade edildi.

AA

Son Güncelleme: 12.07.2018 12:32
Anahtar Kelimeler:
IngiltereFutbol2018 FIFA Dünya Kupası
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