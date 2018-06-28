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Dünya Kupası'na bir gün ara

Kupada heyecan, yarın verilecek 1 günlük aranın sonrasında son 16 turu karşılaşmaları ile devam edecek

28 Haziran 2018 Perşembe 11:29
Dünya Kupası'na bir gün ara

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda futbol heyecanı yarın verilecek 1 günlük aranın sonrasında sürecek.

Bugün oynanacak 4 karşılaşma ile tamamlanacak grup maçlarının ardından 30 Haziran Cumartesi günü son 16 turu karşılaşmaları başlayacak. Dünya Kupası'nda futbol heyecanı cumartesi günü saat 17.00'de Fransa ile Arjantin arasında Kazan Arena'da oynanacak karşılaşma ile kaldığı devam edecek.

Başkent Moskova'da 14 Haziran'da Rusya-Suudi Arabistan karşılaşması ile açılışı yapılan şampiyonada 14 günde 44 maç oynandı. Bu akşam oynanacak 4 karşılaşma sonucu toplam 48 mücadele ile grup aşaması tamamlanacak ve son 16'daki tüm eşleşmeler de ortaya çıkmış olacak.

Son 16 turu eşleşmeleri

Kupada son 16 turunda şu ana kadar belli olan eşleşmelerin programı şöyle:

30 Haziran Cumartesi

17.00 Fransa-Arjantin (Kazan Arena)

21.00 Uruguay-Portekiz (Fisht Stadı)

1 Temmuz Pazar

17.00 İspanya-Rusya (Luzhniki Stadı)

21.00 Hırvatistan-Danimarka (Nizhny Novgorod Stadı)

2 Temmuz Pazartesi

17.00 Brezilya-Meksika (Samara Arena)

3 Temmuz Salı

17.00 İsveç-İsviçre (Saint Peterburg Stadı)

AA

Anahtar Kelimeler:
2018 FIFA Dünya KupasıFutbolRusya
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